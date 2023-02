En un populoso acto en Club Atlético Sanjuanino Juniors, en Rivadavia, Marcelo Orrego confirmó lo anticipado por DIARIO HUARPE y lanzó su candidatura a gobernador para las elecciones del 14 de mayo. En el acto le dedicó varios párrafos a Sergio Uñac e hizo énfasis en que el mandatario provincial es parte del proyecto del presidente Alberto Fernández.

El actual diputado nacional expresó que “veo que este gobierno está lejos de la realidad y convivimos con un presidente desdibujado”. Orrego continuó diciendo que “en San Juan tenemos un gobierno cómplice que lo avala y que es parte del proyecto nacional”.

Además, el ex intendente de Santa Lucía, expresó que “debe haber cambios en San Juan porque la inmensa cantidad de sanjuaninos la está pasando mal. Todos quieren un cambio y vienen cambios con certezas, no saludos al vacío. Vamos a consolidar las cosas que se hicieron bien, pero no nos va a temblar la mano en cambiar las cosas que se hicieron mal”.

El referente de la oposición hizo énfasis también en las actividades productivas de la provincia y dijo que “debemos tener un estado eficiente para potenciar aún más a la minería, al agro y a la industria. Debemos potenciar el desarrollo de energías renovables y deporte, pero no solo como eventos como se hacen acá, sino en los clubes y los chicos que realmente son los que merecen recibir los fondos del estado”.

Orrego también se refirió a la seguridad y fue crítico con la realidad que se vive en San Juan, ya que expresó que “no puede ser que roben celulares o bicicletas y que por eso uno se prive de salir a la calle. Hay que trabajar en seguridad y tenemos que ir de frente con estas lacras que venden droga y matan a nuestros hijos”.

La arenga de los militantes fue mermada con el gesto del santaluceño quién pidió atención para poder profundizar en su visión sobre la educación. El ahora candidato a gobernador, expresó que “todos los problemas que tenemos actualmente son por la falta de educación, justamente en la tierra de Sarmiento sufrimos por esto. San Juan es una de las tres peores en materia educativa a nivel nacional y esto no lo podemos permitir, se arregla invirtiendo los recursos del estado en este ítem y no en otras cosas”.

Sobre el final del discurso, Orrego se metió de lleno en los cambios del sistema electoral que protagonizó el oficialismo sanjuanino y advirtió que “les vamos a jugar en cualquier cancha”. De este modo hizo referencia a que “avanzaron en una ley de lemas que es inconstitucional y para colmo quieren seguir haciendo cosas que no corresponde. Por eso es que invito a todos los sanjuaninos, no importa el color político, que vengan con nosotros a luchar contra esto ya que acá los estamos esperando con las manos abiertas”.

También aprovecharon para dar a conocer el nombre del sublema o subagrupación que encabeza Orrego y ahora llevará la denominación de Cambia San Juan.

Primer acto de la fórmula opositora

El acto de lanzamiento de Marcelo Orrego se hizo en Rivadavia, territorio de Fabián Martín. Este hecho generó perspicacia, ya que algunos sectores hablaban de que era una manera de confirmar la fórmula que presentará la oposición el próximo 14 de mayo.

A esta especulación se sumó que el líder del espacio llegó último al acto con la compañía de Martín, actual intendente de Rivadavia.

Ante la consulta de si era la presentación de la lista, Martín expresó a este medio que “de ninguna manera, ingresamos juntos porque Marcelo eligió Rivadavia para este acto y yo al ser intendente lo recibí como corresponde”.

De igual modo, el jefe comunal de Rivadavia fue el único de todos los dirigentes opositores que estuvieron presentes, que brindó un discurso antes del que cerró todo que protagonizó Orrego.

Dato

Muchos de los asistentes al acto llegaron en colectivos y movilidades masivas que estaban afectadas a la movilización financiada por dirigentes del espacio opositor.

Textuales

Susana Laciar / Producción y Trabajo

“Todavía no definimos si seré candidata o no a intendenta por la Capital. Hoy estamos pensando en el lanzamiento de Orrego y en la necesidad de cambio que hay en San Juan”.

Rodolfo Colombo / Actuar

“La única certeza que tenemos es que los sanjuaninos quieren un cambio. Para definir las candidaturas hay tiempo, pero seguramente en los próximos días habrá definiciones”.

Nancy Picón / Producción y Trabajo

“En pocos días sabremos quienes serán candidatos a la intendencia de Rivadavia. Ahora estamos concentrados en el lanzamiento a nivel provincial con Marcelo Orrego a la cabeza”.