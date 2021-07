La pasada semana, el exintendente de Caucete Julián Gil declaró en DIARIO HUARPE que integraría el Frente Consenso Ischigualasto para las Elecciones Legislativas de este año. Ahora, desde el GEN, Marcelo Arancibia, salió a decir que esto no es así y cerró la posibilidad de que el polémico dirigente forme parte del espacio opositor.

“Voy a participar con mi partido Unidos Triunfaremos en el Frente Consenso Ischigualasto en las próximas elecciones legislativas”, había declaro Gil y luego tiró flores al sector al resaltar que “no seré candidato, vengo a sumar a un espacio que hoy es la verdadera oposición en la provincia”.

Incluso, el exintendente de Caucete, cargó contra el diputado nacional Marcelo Orrego al decir que “me sumé a Consenso Ischigualasto ya que Orrego nos cerró la puerta y no hay diálogo con él. No da apertura al diálogo y obviamente no podemos estar en un lugar donde no hay llegada”.

A pesar de todo esto, uno de los referentes de Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia fue tajante al referirse al tema en cuestión: “Julián Gil no está en nuestro espacio. No firmó el acta constitutiva y no estuvo en la presentación que hicimos el lunes pasado. El acta de conformación no fue presentada en la Justicia Federal solamente por tener la ilusión de que Juntos por el Cambio reflexione y podamos ir a las elecciones todos unidos”.

Además argumentó que la única forma de que Gil ingrese al frente es si viene con Juntos por el Cambio. “Julián Gil ganó la intendencia de Caucete de la mano de Roberto Basualdo, fue a la reelección de la mano de Marcelo Orrego y perdió. Luego se sumó al partido del presidente Alberto Fernández y ahora dice que no está más”.