En el bloquismo hablaron de unidad, pero quedaron temas pendientes

El Comité Central del Partido Bloquista se reunió tras varios meses de silencio y si bien el discurso común fue lograr la unidad para encarar las elecciones internas, quedaron en el tintero diversos temas que no pudieron tratarse, como la definición del cronograma electoral. Esto debido a que el encuentro fue corto por las medias adoptadas para prevenir la propagación del coronavirus.

La reunión se dio en medio de un clima por demás tenso. Las diferencias, entre el espacio de la presidenta del partido Graciela Caselles y el del presidente de la Honorable Convención Luis Rueda, quedaron a flor de piel. Dejando en claro que deberá existir un fuerte diálogo para lograr la unidad deseada.

El mandato de Caselles vence a finales de octubre y por ahora, a pesar del insistente pedido de los afiliados, no hay un cronograma electoral que indique cuándo se dará la renovación de autoridades. Este importante tema no fue tratado en la reunión, pero sí quedó el compromiso de comenzar a charlar cuanto antes la fecha estipulada para la interna partidaria.

Todo indica que la renovación estará liderada por Luis Rueda. El pocitano cosechó el apoyo de importantes dirigentes bloquistas que ya anticiparon que trabajarán para que sea el próximo presidente.

En su discurso, Rueda, fue tajante al decir que “en el último tiempo hubo muchos ataques cobardes y acá estoy para dar la cara. No están respetando al Partido Bloquista. Acá hay algunos vivos que buscan dividir y nosotros siempre estuvimos juntos. A mí nadie me busco, yo me gané mi espacio y siempre haciendo una política sana. Una política de unir, me duele ver como hay algunos que critican a través de la prensa y luego no están acá”.

En este sentido añadió que “respetemos al partido y busquemos la unidad, pero si hay alguien que quiera interna que se presente y lo haga acá, no en los medios de comunicación”.

En la misma sintonía opinó la presidenta Graciela Caselles al decir que “no nos tenemos que desconocer. La interna del domingo (por la que vivirá el PJ) no es nuestra y no tenemos por qué traerla acá” y pidió transitar en calma el recambio de autoridades.

Además apuntó que el gran objetivo que tienen por delante es lograr recuperar la confianza del electorado para llegar, nuevamente, a tener la gobernación de San Juan.