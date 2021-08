Tras el receso invernal, este lunes los chicos volvieron a las aulas con la modalidad de presencialidad cuidada obligatoria, en burbujas y alternada. Gran parte de los papás y mamás de los niños se mostraron a favor de las clases presenciales debido a que, cuando fueron virtuales, se les dificultó la enseñanza de los contenidos.

A causa de la pandemia por coronavirus, fueron muchos los que en parte del primer semestre optaron porque sus hijos no fueran y debieron enseñarles en sus casas. El panorama fue complicado, incluso, algunos tuvieron que pagar profesores particulares que les enseñen, principalmente, matemáticas, la asignatura que más dolores de cabeza les trajo a los padres de los chicos.

Es por ello que este lunes las burbujas de alumnos volvieron a las escuelas. Fueron preparados contra el frío, ya que no faltaron las bufandas, guantes y gorros, y con sus barbijos correctamente colocados debido a la pandemia.

En el ingreso a las escuelas les tomaron la temperatura y les pudieron alcohol en gel a los alumnos. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Juliana Gómez es una de las sanjuaninas que en el primer semestre optó por la virtualidad, pero ahora su hijo Luca, de 10 años, insistió en volver porque extrañaba la escuela y a sus compañeros.

“El primer semestre mi hijo lo hizo de forma virtual porque tiene asma, preferimos eso para cuidarlo a él y a la familia. Estuvimos saliendo sólo para lo necesario, él no salía casa ni nada”, contó Juliana a DIARIO HUARPE.

Otro de los papás que se mostró conforme con que los chicos vuelvan fue Simón Jofré a quien en el 2020 se le complicó, ya que él y su esposa trabajan así que no podían brindarle el tiempo que su hija requería para aprender. “Para mí y mi esposa es muy bueno que vuelvan a clases porque estuvimos rabeando con varios temas que no entendíamos y a veces los maestros no tienen tiempo para contestarles a todos los chicos”, dijo.

Simón definió el 2020 como “caótico” por el tema de la virtualidad. Él y su esposa ayudaban con las tareas a su hija Zoe, de 10 años, cuando llegaban de trabajar, pero tuvieron que optar por una maestra que abonaron de forma particular para que le enseñara matemática.

Simón llevó este lunes a la escuela a su hija y a su sobrina. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Nos parece muy importante que los niños puedan asistir a clases y no perderse ninguno de los días que tienen”, concordó Melisa Ferrer quien llevó a su hija Ana de nueve años a la escuela Clara Rosa Cortínez. Ella aseguró que el 2020 con la virtualidad lo atravesaron “como pudimos” debido a que tanto su esposo como ella trabajan, así que a veces se les complicaba con las enseñanzas de su hija.

Melisa Ferrer llevó este lunes a su hija Ana de 9 años a la escuela Clara Rosa Cortínez. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Otra de las que se mostró a favor fue Gabriela Ramírez que opinó: “Creo que siempre va a ser mejor la presencialidad, pero también entiendo que hay situaciones en las que los niños no pueden asistir”. En su caso, el año pasado ella y su esposo lo vivieron con “muchas dificultades” ya que ambos son trabajadores esenciales y tienen hijos que asisten al nivel primario, al secundario y al universitario así que “nos hicimos los tiempos para acompañarlos”.

Gabriela Ramírez junto a su hija de 9 años. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Miguel Ángel Luna fue otro de los padres que este lunes llevó a su hijo Mariano hacia el establecimiento educativo. Ambos iban con ansias ya que el año pasado, la educación virtual les costó bastante incorporarla y fueron muchas las ocasiones en las que no entendieron algunas consignas.

Miguel Ángel Luna junto a su hijo Mariano. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Entre los que se mostraron con cautela ante el regreso a clases fueron Eduardo Leiva y Lorena Montoya, papás de una niña con problemas musculares que se maneja en silla de ruedas. “No sabemos más adelante, seguro vuelven a ser optativas por la variante Delta que ingresó al país”, dijo Eduardo.

“No nos queremos arriesgar a que caiga por la condición que tiene, nos da miedo mandarla, pero no la podemos dejar en la casa porque se va a atrasar mucho”, agregó Lorena.

En el caso de Enrique Fernández, en esta jornada llevó a su hijo Máximo de cinco años al jardín de la escuela Fontana. Aseguró que junto a su esposa hubo varios momentos en los que tuvieron miedo por el contexto de pandemia, pero ambos creen que la educación es lo primordial. “Los chicos tienen que venir al colegio, les hace bien la socialización. Además, en casa por más que uno los obligue a veces los chicos no prestan atención, no hacen nada, es bueno que vengan a clases”, sostuvo.

Mientras que, hubo un docente, Edgardo García, que llevó a sus hijos Miguel Ángel de cuatro años y Eva de cinco al jardín de la escuela Fontana. Él es docente y es “un firme creyente de que los niños tienen que ir a la escuela porque lo que se pierde ahí es muy difícil recuperarlo”.

Edgardo cree que, en el tema educación, el 2020 donde fue todo virtual fue “un año perdido” ya que, asegura, de forma online no se puede lograr la conexión entre el alumno y el docente.

Qué medidas de prevención hay en las escuelas

A los estudiantes se les toma la temperatura en el ingreso a los establecimientos educativos a los cuales deben asistir con barbijo y con el kit sanitizante. Además, deben cumplir con el distanciamiento físico en el aula y en el patio en los recreos, no compartir útiles ni botellas de agua y lavarse las manos tras el uso del sanitario. Las aulas mantendrán la ventilación cruzada, debiendo ser higienizadas de forma frecuente.

Los alumnos que necesitaron apoyo

El Ministerio de Educación de la provincia elaboró un informe preliminar sobre lo que fue la primera semana de clases (del 23 a 29 de julio) visitando a los alumnos sanjuaninos que tuvieron un trayecto educativo intermitente, es decir, se inscribieron para cursar en este Ciclo Lectivo 2021, pero por diferentes situaciones tuvieron una escasa intersección con la escuela.

De 4.000 hogares que deben visitar para dialogar con los estudiantes de primaria, el organismo ya relevó el 70% (2.800). Con las entrevistas en mano determinaron que la mayoría necesita apoyo en lengua y matemática. Estas materias son clave para lograr la promoción del 70% anunciada por la cartera nacional.