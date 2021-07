Educación irá a las casas de los alumnos que no cursaron este año

Durante el año 2021 la mayor parte de los alumnos de las escuelas sanjuaninas cursó con un sistema de burbujas en las que se intercalaba la presencialidad y la virtualidad, pero también hubo otros chicos que casi no se comunicaron con sus docentes o que directamente no fueron a la escuela en todo el año. Ante esta problemática el ministerio de Educación anunció que irá a la casa de los chicos para saber por qué no pudieron estudiar y ayudarlos a regresar al aula.

Este martes se realizó una nueva reunión del Consejo Federal de Educación en la que los ministros de las carteras educativas de la Argentina acordaron las acciones a seguir para ayudar a que los chicos terminen de la mejor manera este segundo año consecutivo atravesado por la pandemia de coronavirus.

Tras este encuentro nacional, las autoridades educativas a nivel local convocaron a una rueda de prensa en la que informaron cómo será la forma de trabajo.

La jefa de Gabinetes Técnicos, Mónica Gutiérrez, explicó que ya le comunicaron a las supervisoras cómo será la forma de trabajo que incluye las visitas en las casas. "Vamos a salir a buscar a los chicos a las casas es importante que las familias lo sepan. Van a ser personas identificadas por su puesto del Ministerio de Educación como lo hacemos siempre", aseveró la funcionaria.

"Nos vamos a acercar porque queremos saber no solamente por qué no están transitando sus trayectorias educativas, sino también para preguntarles qué necesitan para nosotros poder articular con los recursos institucionales de la comunidad inmediata y de la provincia", explicó Gutiérrez.

Gutiérrez agregó que este abordaje en las casas de los alumnos se aplicará en los casos en los que se cumpla con la definición de "trayectorias debilitadas". El Concejo Federal de Educación estableció que dentro de esta categoría se incluye a dos denominaciones distintas.

Por un lado están los alumnos que han tenido un cursado considerado como "intermitente" que son los que fueron se inscribieron y después fueron de vez en cuando, no presentaron las tareas o no hicieron las guías pedagógicas.

Mientras que en el otro extremo están los que "no han estado cerca de la escuela", es decir que se trata de alumnos que este año no han tenido actividad académica.

Gutiérrez explicó que las visitas a las casas de los chicos estarán a cargo de los profesionales del plan Acompañar a los que se sumarán los que se desempeñan en la Dirección de Gabinete. "Estamos haciendo el relevamiento, ayer hemos empezado a trabajar fuertemente con la Dirección de Educación Primaria y tenemos un grupo de estudiantes que en breve nosotros vamos a ir dando informes".

Si bien en esta rueda de prensa no se dieron números sobre la cantidad de estudiantes que será abordados, en declaraciones anteriores el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, explicó que del universo de 240.000 alumnos hubo unos 6.000 que no informaron si están estudiando o no.

En la actividad de este miércoles el ministro explicó que para "el 31 de agosto todas las provincias debemos entregar un listado con el nombre y apellido de los alumnos que, por distintas razones no pudieron estar vinculados para que la Nación nos ayude con otras herramientas para hacer que estos alumnos sigan en el sistema educativo".

Aprueban con el 70%

De Los Ríos habló también de la medida que tomaron los ministros de Educación de todo el país que establece que los chicos aprobarán el año con un 70% de los contenidos alcanzados.

El ministro explicó que esto se aplica a los "contenidos priorizados" que surgen tras la aplicación de un filtro anterior siempre con el objetivo de lograr que los chicos alcance un nivel básico de acuerdo al año que están cursando.

"El 70% es de los contenidos priorizados que no es lo mismo que prioritarios", aseguró el funcionario. El ministro explicó que hace 20 años la Argentina definió una serie de documentos pedagógicos que son los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) en la pandemia los ministros definieron dentro de esos contenidos prioritarios a los considerados como priorizados que son esenciales en cada nivel.

Sobre estos contenidos considerados como básicos y fundamentales se le pedirá a los chicos que alcancen el 70%. El educador agregó que los contenidos que no se den este año se irán incluyendo de a poco el año que viene.