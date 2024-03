Rodolfo Fasoli, interventor de la Obra Social Provincia, comentó que unos 30 médicos aproximadamente están en el padrón de “no fidelizados”, lo que les permite cobrar un plus en la consulta, lo afirmó en una entrevista radial por Radio Light en la mañana del viernes 22 de marzo. El interventor comentó que esta medida era parte de la propuesta que se había acordado para así evitar el cobro de una diferencia, quien no cumple con las condiciones no recibe el incremento al momento del pago y se le aplican las tarifas de enero del 2024.

“Esto se hizo para poner en blanco una cosa que desde hace 30 años está en gris: que la provincia paga poco, paga tarde y entonces los prestadores cobran diferencia y cada vez más grande y cada vez que se aumentaba la consulta, proporcionalmente se aumentaba el plus. El objetivo era cortar con eso”, explicó.

Quienes quieran denunciar el cobro de ese plus, puede hacerlo por en la página web de OSP e ingresar a la sección específica de consulta anónima sobre cobro de plus. Allí encontrarán un formulario sencillo y seguro para enviar las consultas de manera confidencial. Quienes salen del padrón, se los suma a uno de “no fidelizados”.

Fasoli comentó que en el padrón de “no fidelizados”, al día jueves 21 de marzo, había entre 25 y 30 profesionales de diferentes especializaciones. Por último definió que el padrón definitivo estaría conformado en seis meses aproximadamente.