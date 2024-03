Este miércoles, desde la Obra Social Provincia (OSP) se anunció una nueva planificación de trabajo que traerá un gran beneficio a sus afiliados. A partir de ahora, los médicos que cobren un plus o copago por sus prestaciones, quedarán exceptuados del padrón de profesionales fidelizados, por lo que no recibirán aumentos por parte del organismo y seguirán cobrando la base de enero durante todo el 2024.

La novedad fue dada a conocer durante una conferencia de prensa convocada por el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, y el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli. Allí, el titular de la cartera sanitaria dijo: “Hoy presentamos la planificación para mejorar la atención de la OSP pensando en los afiliados. Esta primera etapa apunta a que los afiliados dejen de pagar copagos y plus en consulta y análisis clínicos básicos”.

Amilcar Dobladez. (Foto: DIARIO HUARPE)

En este sentido, Fasoli explicó que el nuevo programa consiste en desterrar de una vez para siempre el copago o plus en dichas prestaciones, y confirmó que los profesionales que cobren estos extras, quedarán fuera del padrón fidelizado, por lo que no percibirán aumentos de aquí en adelante por sus atenciones. Mientras que, quienes no cobren dichos montos, recibirán aumentos actualizados a lo largo del año.

Además, ambos funcionarios afirmaron que esta nueva metodología pronto se extenderá también a internaciones y prácticas complejas, para que se cumplan todos los protocolos correctamente y el afiliado pueda tener el servicio de calidad que merece. En este sentido, también anticiparon que se trabaja para mejorar la página web de la obra social, lo cual permitirá una mejor comunicación entre el organismo y sus afiliados.

Respecto al nuevo sistema de pagos, Fasoli indicó que “una consulta que hoy se paga a $3.000, pasaremos a pagar $8.000, siempre y cuando el profesional adhiera al padrón fidelizado”. “Hemos calculado pagarle a todos los prestadores el doble de lo que están cobrando, y financieramente la OSP puede afrontarlo. Los pagos se realizarán en los mismos plazos que se vienen efectuando actualmente”, enfatizó.

Rodolfo Fasoli. (Foto: DIARIO HUARPE).

Por su parte, el ministro de Salud hizo hincapié en la importancia que reviste el hecho de que los profesionales sanjuaninos adhieran a este nuevo método que propone la OSP, y apeló al compromiso de los prestadores al explicar que muchos pacientes afiliados ya tienen sus médicos de confianza.