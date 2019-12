En medio las tensiones, EEUU e Irán concretan un canje de prisioneros

Estados Unidos e Irán concretaron hoy un intercambio de prisioneros por el cual Teherán liberó a un estudiante universitario y Washington a un científico iraní, en un inusual acuerdo diplomático, tras el cual el presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció la "muy justa" negociación y propuso buscar un "trato juntos".



"¡Gracias a Irán por una negociación muy justa. ¿Ven? Podemos hacer un trato juntos!", dijo en Twitter el mandatario, luego de meses de fuertes tensiones.



Trump no ofreció más detalles sobre sus intenciones para haber un "trato"; pero, en declaraciones a la prensa, un funcionario estadounidense, que reclamó anonimato, reiteró que el mandatario sigue dispuesto a reunirse con las autoridades iraníes para hablar de cualquier tema.



"El presidente Trump lo ha dejado muy claro, está dispuesto a reunirse con los iraníes sin condiciones previas para hablar de todos los temas, incluido el programa nuclear de Irán, desde luego el retorno de los rehenes estadounidenses y acabar con el programa de misiles balístico en Irán, así como sus actividades malignas en la región", apuntó el citado funcionario.



En el canje llevado a cabo en Zurich, Suiza, autoridades iraníes entregaron al ciudadano chino-estadounidense Xiyue Wang, que estaba detenido en Teherán desde 2016, a cambio del científico Massoud Soleimani, quien había sido juzgado y condenado en Estados Unidos.



Aunque el intercambio es una victoria para ambos países, su concreción ocurre mientras Irán enfrenta todavía abrumadoras sanciones económicas de Estados Unidos y las consecuencias de una ola de protestas que según estimaciones no oficiales dejó más de 200 muertos el mes pasado.



Varios occidentales, incluyendo ciudadanos estadounidenses, siguen detenidos en Irán, y analistas creen que su suerte podría formar parte de negociaciones futuras en momentos en que colapsa cada vez más el acuerdo internacional por el programa nuclear iraní firmado en 2015 entre Teherán y las mayores potencias.



El primero en dar la noticia fue el canciller iraní, Mohamed Yavad Zarif, quien explicó por Twitter que el intercambio involucró al estudiante graduado Xiyue Wang y al científico Massoud Soleimani.



Zarif dijo que el canje se logró con la mediación de Suiza.



"Contento de que el profesor Massoud Soleimani y el señor Xiyue Wang se reúnan pronto con sus familias", dijo Zarif.



"Muchas gracias a todos los implicados, en particular al gobierno suizo", agregó.



Tras el anuncio de Zarif, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en un comunicado que Wang, que también es ciudadanos chino, había sido liberado y que "regresará a Estados Unidos".



“Mr. Wang había estado preso bajo el pretexto de espionaje desde agosto de 2016. Agradecemos a nuestros socios suizos por su asistencia para negociar con Irán la liberación del señor Wang", agregó el comunicado, difundido por la Casa Blanca.



La embajada suiza en Teherán se encarga de velar por los intereses de Estados Unidos en Irán desde que la embajada estadounidense fue clausurada en 1979 tras una toma de cientos de rehenes por parte de estudiantes islámicos, una crisis que duró 444 días.



Brian Hook, representante especial de Estados Unidos para Irán, acompañó al científico iraní a Suiza para hacer el intercambio, informó CNN, que citó a funcionarios que pidieron no ser identificados.



El canje se concretó en la ciudad de Zurich, y Hook y Wang estaban ya camino a Landstuh, Alemania, donde el estadounidense será sometido a revisiones médicas, agregó CNN.



Se espera que Hook retorne a Estados Unidos solo, ya que los controles médicos a Wang durarán varios días, dijeron los funcionarios.



Este año, Trump volvió a imponer duras sanciones económicas a Irán que habían sido levantadas en virtud del pacto de 2015.



Desde entonces ha habido una serie de incidentes y ataques en Medio Oriente que Estados Unidos ha atribuido a Irán.



El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que aunque Wang podrá regresar pronto a Estados Unidos, otros ciudadanos estadounidenses siguen presos en Irán.



“Estados Unidos no descansará hasta que cada estadounidense detenido en Irán y en cualquier parte del mundo regrese a casa con sus seres queridos", dijo Pompeo en un comunicado.