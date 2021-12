En plena tirantez por el agua, denuncian graves pérdidas por mal uso de turnos y canales

Los productores agrícolas sanjuaninos sufren la peor crisis hídrica de la historia de San Juan y, en medio de un escenario de tirantez, miles de litros de agua de regadío se pierden antes de llegar a las fincas sembradas. Son problemas de vieja data, pero que en la actualidad, cuando cada litro es vital para quienes producen, cobran otra relevancia.

Uno de los que denunció este problema es Vicente Bonilla, un viñatero de Santa Lucía que reclamó que la mitad del agua que distribuye Hidráulica para su ramo no se aprovecha para cultivo. “En esta zona hay 24 fincas que tienen derechos de riego, de esas solamente 12 están produciendo, pero a todas les toca un turno de agua y algunos los usan para otras cosas que no son riego”, aseguró en diálogo con DIARIO HUARPE.

El productor puso de ejemplo una finca cercana que a pesar de que está abandonada y no producen, ingresa el agua para mojar el terreno improductivo. “Algunos vecinos te prestan sus horas de turno, otros no, se la dejan aunque no la vayan a ocupar”, contó.

También están los casos como el de una familia de la zona que en lugar de tener plantación utiliza los turnos para regar unas canchas de fútbol que alquilan. Esta práctica es legal, pero Bonilla criticó que mientras los agricultores pelean por mantener a las plantas con menos de la mitad del agua que usaban antes, esos usos no son prioritarios. “Hay hasta unos hornos ladrilleros que llenan un reservorio que no está impermeabilizado, así gastan muchísima agua”, agregó.

La molestia del productor es que mientras esto sucede él recibe un turno de 2:45 de agua a cada 8 días. Antes recibían 4 horas a cada 5 días, por lo que su capacidad de regar se redujo a la mitad. Incluso hizo una gran inversión con mangas de riego para poder llegar con agua a toda la finca, pero ni así le alcanza. "Llego a regar la mitad cada vez que me toca el turno, así que las plantas reciben agua a cada 16 días, no sé cómo vamos a llegar a la cosecha", explicó.

En las zonas urbanas, aun más pérdidas

Otro escenario que se da son las pérdidas de los canales porque vecinos construyen puentes. Es el caso de un turno que se pierde casi completo a cada ocho días en Santa Lucía, en la calle Hipólito Irigoyen antes de llegar a Ruta 20.

En el lugar cada vez que pasa el turno correspondiente la calle se inunda porque un frentista realizó una construcción para poder ingresar su auto. Pero el puente, en lugar de tener el mismo diámetro que el canal, es más chico, por lo que apenas le ingresa basura se tapa, el agua termina volcándose y la zona se vuelve intransitable. En la mitad de la calzada los que viven cerca colocaron unos cerámicos para poder cruzar y tomarse el colectivo, ya que la corriente tiene más de dos metros de ancho y muchas en algunas partes hasta 4 o 5 centímetros de alto.

Carlos Pizarro, Inspector Técnico de la Junta de Riego de Santa Lucía, aseguró que se trata de casos que se repiten tanto en el departamento donde trabaja, como en toda la provincia. “Todo el tiempo nos encontramos con vecinos que construyen puentes que afectan la circulación. En muchos casos hacemos que los vuelvan a construir, lo que es molesto para ellos”, aseguró. Si bien los inspectores, llaveros y regantes denuncian, en las zonas donde crece la urbanización es algo que les sucede seguido y por lo tanto las pérdidas se repiten.

En cuanto a lo que denuncia Bonilla, Pizarro explicó que ni los inspectores ni los llaveros pueden seleccionar a quién otorgarle los turnos de riego. “Si el dueño de un terreno tiene derecho a un turno y paga los cánones, le tenemos que otorgar, aunque la finca no esté produciendo”, aclaró. Incluso el uso para otros fines que no sea el agrícola está contemplado, explicó.

En cuanto a priorizar en épocas de crisis hídrica el uso agrícola, como pide el viñatero Bonilla, Pizarro aseguró que no es algo que pueda decidir la Junta. Incluso el Consejo de Hidráulica, el órgano superior de manejo de agua donde están las autoridades de la Dirección de Hidráulica y los regantes, debe atenerse a la ley que prevé los derechos de riego.

La única propuesta que existe al respecto es un proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados de San Juan en noviembre y propone suspender los derechos de riego que no se estén usando durante el tiempo que dure la crisis. El mismo no ha sido tratado en comisiones hasta el momento, según pudo averiguar DIARIO HUARPE y no está en la agenda de la próxima sesión, la última de diciembre y la última del periodo ordinario.