Con una inflación acumulada del 32% en el primer cuatrimestre del año, la gente busca distintas alternativas de ahorro. Ahora, según los farmacéuticos, una nueva tendencia es la compra de remedios genéricos porque son más baratos y permiten a los consumidores ahorrar una suma considerable si se los compara con los remedios de determinadas marcas comerciales que reciben el nombre de éticos.

Desde la Asociación de Propietarios de Farmacias (APF), Gabriela Vargas, explicó que "cada vez más pacientes se están inclinando por los remedios genéricos antes que por los éticos", aseguró la farmacéutica que agregó que "la situación económica nos está llevando al genérico", opinó.

La farmacéutica explicó que, por ejemplo, si un remedio ético cuesta $1.000, el genérico con la misma droga base puede llegar a costar entre 60 y un 80% más económico que el genérico.

Esta notable diferencia de precio hace que cada vez más personas elijan los genéricos. Esto es posible también gracias a que todos los médicos cumplen con la obligación de hacer recetas médicas en la que consignan el nombre comercial y la droga que es el componente básico del medicamento en cuestión.

Otro síntoma de la crisis económica que percibe Vargas es que cada vez más personas van a la farmacia intentando comprar remedios sin receta.

"Mucha gente reconoce que no tiene dinero para pagar una consulta médica y los remedios, por eso le consultan al farmacéutico qué pueden tomar", reconoció la farmacéutica, quien aclaró que ellos no expenden medicamentos que no sean de venta libre sin receta.

Stock y precios

En cuanto al stock de medicamentos, especialmente los que se usan para tratar resfríos, Vargas explicó que hasta el momento no han notado grandes faltantes de remedios.

La profesional recordó que el año pasado si hubo faltantes de medicamentos como la No alguna, pero está temporada se espera que no pase lo mismo.

En cuanto a los precios de los medicamentos la farmacéutica explicó que en comparación con el mismo periodo de 2022 hubo un incremento de precios de entre el 50 al 60%. Esto se aplica tanto a remedios por receta y de venta libre.

Antibióticos

Desde agosto del año pasado rige una ley nacional que regula la venta de antibióticos y establece que estos medicamentos no se pueden comercializar de manera libre sin receta, sino que se tienen que vender con la correspondiente indicación médica que debe quedar archivada en las farmacias.

Vargas explicó que Salud Pública de San Juan exige que todos los antibióticos se vendan con receta archivada.

La farmacéutica explicó que los profesionales de farmacias no están en contra de vender antibióticos con receta, aunque reconoció que en el sector aún genera molestia que algunos comercios como kioscos o almacenes e barrio sigan vendiendo medicamentos.