La inflación de abril en Argentina fue de un 8,4% y la acumulada, en lo que va de este 2023, resultó ser del 32%. En un contexto en el que rubro de prendas de vestir y calzado fue el que más aumentó, con un 10,8%, en San Juan temen que repercuta en el comercio y que continúe una tendencia que se viene repitiendo desde que comenzó el año: el cierre de locales de la periferia. Desde Came San Juan explicaron que esta situación se intensifica debido a que los compradores concentran sus compras solo en las calles principales de la Capital.

Marcelo Vargas, delegado de Came San Juan, explicó que hay una tendencia desde que comenzó el 2023 de un cierre de locales de las periferias, de los centros comerciales de Chimbas y Rawson, y de Capital, de la zona de la calle San Luis. Esto es porque, según explicó, la disminución del poder adquisitivo de los compradores, hace que lo poco que compran se concentre en los comercios principales de la Ciudad.

Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica, indicó que el primer eslabón golpeado por la inflación es el comercio, sobre todo porque no tienen espalda económica para poder reponer sus productos y esto hace que, cada vez, tengan menos stock. Lo que, como consecuencia, con el correr del tiempo, hace que los comerciantes cierren sus locales.

Ambos referentes coincidieron en que los sanjuaninos tienen una complicación extra a la hora de enfrentarse a la inflación. Es que, al estar a más de 1.000 kilómetros de los centros de producción del país, los costos se encarecen muchísimo más que, por ejemplo, en Buenos Aires.

De este modo, se genera una cadena que lamentablemente es difícil de cerrar. Primero, los comercios dejan de vender, después, comienzan a pasar a sus empleados a la informalidad y, finalmente, pueden llegar a cerrar sus puertas.

Otra cuestión importante que genera la inflación es el remarque de precios "por las dudas". Esto quiere decir que, ante el aumento desmedido del índice inflacionario, los comerciantes deciden aumentar sus precios para palear la situación y lograr stockearse de sus productos. Paradójicamente, esta situación produce una "bola de nieve" inflacionaria.

Minozzi apuntó contra el Gobierno por las medidas económicas que no se aplican."Tienen que entender que el empresario no es el problema, es la solución. Tienen que entender que es necesario que se abran las importaciones, que las industrias no pueden comprar lo que necesitan para producir. Es urgente", planteó.

La inflación de abril, según el Indec, fue del 8,4% a nivel nacional y la región de Cuyo alcanzó un 7,2%.