En San Juan ven difícil que baje el precio del pan pese a las medidas del Gobierno nacional

La estampida de precios en alimentos fundamentales de la canasta preocupó a las autoridades del Gobierno nacional que, tras conocer el índice inflacionario de los primeros dos meses de este año (8,6%), lanzaron medidas para retrotraerlos. En San Juan reconocen que esto cayó con agrado, aunque reconocen que será difícil bajar el precio del pan en los mostradores.

El impacto en el trigo fue tal que pretenden llevar el valor de la bolsa de harina a $1.165, bajando así considerablemente el costo que en el que actualmente se consigue en los molineros, superior a $2.000.

El dato fue aportado a DIARIO HUARPE por Manuel Rodríguez (h), integrante de la Cámara de Panaderos. El sanjuanino precisó que estas medidas no se vieron todavía reflejadas debido a que muchos molineros le afirmaron que no tienen definiciones detalladas. Es más, le comentaron que ese descuento en el precio final de la bolsa comenzaría a aplicarse desde el 11 de abril, aunque las voces oficiales todavía no dijeron nada al respecto. “Algunos dicen que son puras intenciones”, dijo.

Actualmente, la harina se convirtió en el centro de las disputas económicas por los coletazos que genera la invasión de Rusia a Ucrania. Esto perjudicó fuertemente al sector que en menos de un mes sufrieron la variación superior a $600 el valor de la bolsa. Sostienen que a mediados de febrero costaba $1.380.

Rodríguez mencionó que para la retracción del precio a los valores que tenía anteriormente al 10 de marzo, el Gobierno deberá resignar un corto muy alto para que esa aplicación surta efectos. Pese a esto, estiman que en los mostradores sanjuaninos no se verá reflejada una retracción en el precio final del kilo de pan.

En ese punto, el referente sanjuanino fue claro al marcar que el precio de la panificación no depende única y exclusivamente del valor de la harina, sino también de otros elementos que son necesarios para la elaboración. Sobre esto último, habló de la materia grasa, los aditivos y levaduras.

Rodríguez dijo que ellos tuvieron un aumento considerable del resto de los ingredientes en el mes de diciembre, pero que no lo trasladaron directamente al precio del pan para evitar que se profundice la caída en la venta, donde ya experimentaron una reducción del 30%. “A veces uno resigna ganancias para poder vender y lo terminás aplicando en la próxima suba. En este último caso fue así”, opinó.

Algo que cambió

Un detalle que cambió con lo que ocurría hasta hace dos semanas es que ahora los molineros les suministran la bolsa con precio fijado. Antes se las mandaban sin costo con la promesa de actualizarlos cuando el valor se estabilizara. Sostienen que esta modificación surgió luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández. Más allá de la “estabilización” del valor de la bolsa, indicó que hay lugares en donde la venden entre $2.130 a $2.180.

Dato

El precio del pan es variable en San Juan. Si bien la Cámara de Panderos aconseja venderlo a $250, en algunos lugares se consigue en $100.