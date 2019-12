En su primer día como intendente se puso a juntar la basura acumulada por un paro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El intendente de la localidad chubutense de Gaiman, Darío James, se subió hoy al único camión recolector de residuos que funciona y junto al presidente del Concejo Deliberante y dos empleados comenzaron a juntar la basura acumulada por un paro de cuatro días que llevan adelante los trabajadores del sector.



Darío James asumió ayer jueves por la tarde la conducción de ese municipio con menos de 10.000 habitantes ubicado 40 kilómetros al oeste de Rawson, la capital del Chubut, y hoy en su primer día se encontró con basura acumulada desde hace cuatro días.



"No puede ser que esté el pueblo lleno de basura, así que le pedí a la secretaria de gobierno que organice la salida del camión; se dispuso de la buena voluntad de dos empleados, algunos colaboradores y voluntarios y el presidente del Concejo Deliberante, Rubén Morgan y empezamos a juntar la basura", describió el jefe comunal.



El intendente (Juntos por el Cambio) describió: "Intentamos dialogar con la dirigencia de ATE pero dijeron que no podían reunirse hoy (en Chubut es feriado por el día del petróleo) así que quedamos para este fin de semana y esperamos reunirnos, pero mientras tanto no podíamos esperar con tanta basura acumulada".



James aseguró que "logramos limpiar todo el centro, varios barrios y nos queda la zona rural a la que no creo que podamos llegar".