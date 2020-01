En un clima de euforia y calidez, Juan Sasturain visitó por primera vez la Biblioteca como director

El escritor Juan Sasturain arribó hoy la Biblioteca Nacional Mariano Moreno por primera vez desde que fue designado director, junto al ministro de Cultura Tristán Bauer, y se encontró con una bienvenida encabezada por trabajadores que lo esperaron con carteles, cánticos y sostenidos abrazos.



Acompañado también por su hija y por su pareja, la escritora y guionista Liliana Escliar, Sasturain ingresó no por la explanada por la que accede el público, sino por la entrada de los trabajadores, y atravesó la puerta al son del cántico de los presentes, "cultura es ministerio".



Fue saludando y también recibiendo cartas de algunos de los despedidos durante la gestión macrista que se acercaron a saludarlo y lo esperaron desde las 16.



Con pasillos alborotados, el autor de "Manual de Perdedores" y "Arena en los zapatos" tuvo un breve encuentro con Bauer en el despacho del tercer piso del edificio de Agüero 2502 y entre saludos y presentaciones informales de los trabajadores, se dirigió al salón Juan L. Ortiz donde hubo selfies, fotos grupales, chistes y aplausos.



Allí, Sasturain anunció que asumirá su cargo de manera oficial el 8 de febrero porque antes tiene un viaje programado y manifestó que cree que lo eligieron porque le gusta "leer y escribir", le interesan y apasionan los libros: "La Biblioteca contiene lo que los argentinos hemos generado durante tantos años. Es el lugar de la literatura argentina".



"Ustedes saben más que yo, hace años que están acá y han pasado distintas administraciones, les pido que hagamos de este lugar un espacio abierto, que nos cuidemos, que sea el lugar al que nos den ganas de volver todos los días", les dijo a los trabajadores en un mensaje interrumpido por aplausos y gritos de "fuerza" y "bienvenido".



El escritor y reciente ganador del premio Dashiell Hammet de novela negra en la 32° edición de la Semana de Gijón, por el libro "El último Hammett", recordó las palabras del presidente Alberto Fernández: "Él dice que es con todos y le creo, es con los que piensan como yo y los que no. Los únicos que quedan afuera son los que actúan por fuera de las reglas de la democracia".



"No vamos a hacer un inventario revanchista, no es momento de peleas, quiero que sea un lugar abierto. Por favor, ayúdenme", finalizó Sasturain.



Minutos antes, Bauer enfatizó: "Somos un equipo con el mandato de poner a la Argentina de pie y salir adelante. Es un día de gran emoción, belleza y orgullo, éste en el que ingreso a la Biblioteca de la mano de Juan, en esta etapa de reconstrucción y reparación con los que la están pasando mal como nuestra prioridad".



El ministro aseguró que la gestión de Sasturain "dejará una marca como lo hizo la de Horacio González", lo que despertó aplausos en la sala: "Horacio es un ejemplo por el proyecto cultural que desarrolló en esta institución" dijo, y le deseó lo mejor al nuevo director en la que será "su nueva casa".



Justamente, González, titular de la Biblioteca Nacional entre 2005 y 2015, se refirió, en diálogo con Télam, a la designación de Sasturain: "Es una gran noticia, no solo por la larga amistad que nos une sino también porque sé de su disposición con poner en acción su compromiso, su sostenida trayectoria en la literatura argentina y la posibilidad de difundirla".



"La Biblioteca Nacional es una institución central de la vida cultural argentina y no un artefacto burocrático como algunos pretenden pensarla", manifestó el sociólogo, docente, investigador y ensayista.



González resaltó la trayectoria de Sasturian, "su capacidad para articular no de manera trivial los medios de comunicación con la tradición letrada argentina" y auguró que "esta nueva etapa será la novela de su vida".



La decisión de Sasturain como nuevo responsable de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno se conoció el martes después de la renuncia de Elsa Barber, quien había estado en el cargo desde agosto de 2018, y había llegado en 2007 por gestión de José Nun -por entonces secretario de Cultura- luego de que el sociólogo Horacio Tarcus dejara el puesto de subdirector.



Por esos años secundó a Horacio González, mientras que a partir de 2016 hizo lo propio con Alberto Manguel.



Sasturain, nacido el 5 de agosto de 1945 en la localidad bonaerense de Adolfo González Chaves, hace 74 años, aunque soñaba con convertirse en jugador de fútbol, se graduó en la carrera de Letras y recibió el Diploma al Mérito Konex para el lustro 2009/2013 por su obra literaria.



Sus novelas fueron traducidas en todo el mundo, dirigió la revista Fierro y fue jefe de redacción de revistas gráficas emblemáticas como Humor y Superhumor.



Con una extensa obra literaria, el nuevo responsable de la Biblioteca Nacional es un reconocido autor de literatura policial y fue coautor, con Alberto Breccia, de la historieta Perramus, sobre la dictadura cívico militar, que fue premiada por el organismo internacional Amnistía Internacional.



Trabajó en diarios como Página/12, Clarín y La opinión; y dirigió programas televisivos muy populares para su época como "Ver para leer", por Telefé, donde repasaba situaciones cotidianas en compañía de escritores y periodistas con quienes recomendaba libros y lecturas.