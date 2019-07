Luego de que el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, presentara en el Senado el informe oficial sobre el apagón del domingo 16 de junio, la empresa Transener emitió un comunicado. En él pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y aclararon los motivos por los que ocurrió la falla.

El miércoles afirmaron que el apagón "no fue consecuencia de subinversión alguna", y pidieron "disculpas a la población por los trastornos causados".

Además, la empresa transportista de electricidad aclaró sobre "la cuota de responsabilidad en su área de competencia" y las "distintas circunstancias extraordinarias se combinaron en ese momento".

Entre "los motivos principales que contribuyeron a que una falla fugaz genere el desequilibrio del sistema", Transener mencionó las "condiciones climáticas adversas; el by pass entre la línea Campana-Colonia y la línea Colonia Elía-Manuel Belgrano, a raíz del traslado de la Torre 412; y el despacho de generación asimétrico, posible por las condiciones de baja demanda, con fuerte preponderancia del Norte".

Según la compañía, "dado el cambio de la configuración, a raíz del by pass, el sistema automático de protección y control, denominado DAG (Disparo Apertura de Generación) no se adecuó correctamente y no reconoció las señales emitidas por los sistemas de protección".

El DAG "tiene como función la desconexión de generadores ante perturbaciones en las redes, lo cual, juntamente con los esquemas de alivio de demanda y estabilidad del parque de generación, son los mecanismos que permiten acotar el alcance de la perturbación y evitar el colapso del sistema". Fue concebido como "un sistema automático de protección, cuyo diseño fue programado para fallas simples", pero tras el "inadecuado reconocimiento" de las señales de protección "el automatismo interpretó a la falla simple como doble e inhibió su actuación", indicó la empresa.

El sistema busca trasferir la potencia por caminos alternativos, y genera oscilaciones que en este caso "fueron de importante magnitud por la considerable asimetría de generación". Para estas oscilaciones el sistema cuenta con mecanismos de protección que buscan un nuevo equilibrio entre demanda y generación.

