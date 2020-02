En una emotiva noche con el recuerdo de Kobe Bryant los Lakers perdieron ante Portland

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Loa Angeles Lakers perdieron anoche en el Staples Center anet Portland Trail Balzers, por 127 a 119, en una emotiva jornada en donde el recuerdo de fallecido ídolo angelino Kobe Bryant estuvo siempre presente, en otra fecha de la NBA.



Fue merecida la victoria de los Blazers (22-27) con una gran tarea del base Damian Lillard quien sumó 48 puntos y se quedó a un rebote del triple doble después de aportar 10 asistencias y nueve rebotes.



Lillard, con siete triples anotados, guió a los Blazers a la victoria en un ambiente cargo de emotividad y que de alguna manera perjudicó a los Lakers (36-11) que lucharon con el trauma afectivo de la tragedia de perder a Bryant, que les dio cinco títulos de liga y el que más partido jugó durante 20 temporadas consecutivas.



Ambos equipos participaron en un homenaje conmovedor a Kobe antes del inicio del partido, que incluyó canciones, vídeos con acciones destacadas del mito angelino y un emocionante discurso de la nueva superestrella de los Lakers, que llegó para ocupar el puesto de la "Mamba Negra", el alero LeBron James.



Lillard dijo tras el partido que lo que estaba en juego no era ganar o perder un partido sino estar al lado de todas las familias que perdieron a sus seres queridos durante la gran tragedia ocurrida el pasado domingo en california, cuando el helicóptero que trasladaba a Bryant, su hija Gianna y cinco personas más se precipitó a tierra.



Junto a Lillard, el pívot Hassan Whiteside también fue decisivo en el juego interior al dominar las acciones bajo los aros y aportar un doble-doble de 30 puntos y 12 rebotes.



Ante tantas emociones, el astro de Lakers LeBron James todavía tuvo capacidad para aportar un doble-doble de 22 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes, en medio de lágrimas y promesas de no olvidar nunca al "hermano" fallecido.



Otros resultados: Detroit Pistons 92-Toronto Raptors 105, Brooklyn Nets 133-Chicago Bulls 118, Houston Rockets 128-Dallas Mavericks 121, New Orleans Pelicans 139-Memphis Grizzlies 111, Milwaukee Bucks 115-Denver Nuggets 127 y Phoenix Suns 107-Oklahoma City Thunder 111.



Hoy jugarán: Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers-New York Knicks, Orlando Magic-Miami Heat, Washington Wizards-Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors, Dallas Mavericks-Atlanta Hawks, Boston Celtics-Philadelphia Sixers, San Antonio Spurs-Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers-Utah Jazz y Sacramento Kings-Los Angeles Lakers.



En el Este el puntero es Milwaukee Bucks con 41-7, seguido por Toronto Raptors 35-14, Boston Celtics 32-15 y Miami Heat 32-15, en tanto que en el Oeste Los Angeles Lakers es el líder con 36-11, seguido por Denver Nuggets 34-15, Los Angeles Clippers 33-15 y Utah Jazz 32-16.