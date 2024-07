Fabricio Montilla presenta su sexto álbum titulado "Encendido", una obra que destaca por su propuesta electro pop. Este nuevo trabajo consta de siete canciones de su autoría, construidas con máquinas de ritmo, sintetizadores envolventes y samplers, mostrando un giro introspectivo hacia paisajes sonoros melancólicos y energizantes a la vez.

Desde el primer acorde, "Encendido" nos sumerge en sonidos digitales y reflexiones contemporáneas, intensas y simples. A través de sus letras, Montilla le canta a la vida moderna: desde recuperar el contacto humano en los abrazos, pasando por el cuidado de la cordillera y el agua, hasta evocar sueños vívidos, la libertad y el amor. Las melodías pop y repeticiones hipnóticas del álbum transitan géneros como groove and chill, synth pop, house, reggaetón y R&B.

Producción y colaboraciones

"Encendido" fue producido por Kevin Borensztein, conocido por su trabajo con artistas como No Lo Soporto, Intrépidos Navegantes, Indios, Leo García, entre otros. En este álbum, destacan colaboraciones vocales con Mery Armellin en las canciones “Bienvenida” y “Latidos”, y Esha en “California”.

Uno de los temas más representativos del álbum es "Herida", cuyo video puede verse en YouTube. Montilla expresa en sus letras: "No me olvido / mis latidos me recuerdan que aún estoy vivo / sigo bailando, sigo viajando / no me apago, estoy encendido”.

Ficha Técnica

Voz y sintetizadores: Fabricio Montilla

Voz en “Bienvenida” y “Latidos”: Mery Armellin

Voz en “California”: Esha

Programación y sintetizadores: Kevin Borensztein

Mastering: Eduardo Bergallo - Puro Mastering

Producción artística, grabación y mezcla: Kevin Borensztein

Trayectoria de Fabricio Montilla

Con una carrera de treinta años en la música, el teatro y la literatura argentina, Fabricio Montilla es un artista multifacético que ha recorrido diversos géneros, desde el indie y el pop hasta el folk. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con artistas como Faauna, Palo Pandolfo, Pablo Dacal, y ha realizado giras por Argentina, Chile, España y Perú. También ha participado en festivales importantes como la Fiesta Nacional del Sol y el Festival Animal Andino. Montilla creó el ciclo “Delivery de canciones”, organizando recitales a domicilio, y ha compuesto música para documentales y series.

El álbum “Encendido” de Fabricio Montilla está disponible en diversas plataformas. Puedes escucharlo aquí y disfrutar del video de "Herida" en YouTube.