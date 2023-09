Paula Fleury es una de las artistas de la nueva generación en la escena de San Juan. En el 2018 comenzó su carrera en el pop adoptando el pseudónimo Esha, nombre tomado por una canción que nunca vio la luz llamada “Ella de miel” y la forma de pronunciar de su antiguo manager de Buenos Aires. Un año más tarde, en 2019, lanzó su primer disco denominado “Sos un viaje”, seguido por “Pieles” de 2021. Dos producciones que marcaron la época pop de la artista para pasar a una nueva, de la cual se muestra muy feliz.

El pase al punk se desató por el tema “Balcón”, que realizó con otra de las reconocidas bandas de la provincia, Canal 46. “Gracias a ese tema se me despertó este hambre por hacer temas con un estilo más punk, se despertó algo adentro mío que no sabía que tenía y me liberó de prejuicios conmigo misma, de inseguridades o inhibiciones a la hora de cantar y ya no las pienso. Siempre he sido muy básica para escuchar música, pero mis amistades, otros músicos y artistas me hicieron escuchar otros estilos”, reconoció.

Nuevo disco y viejos sueños reencontrados

“Es una mamá cantante, una de las mejores mamás del mundo, eso es Esha”. Así la describen sus dos pequeños hijos y como también lo hace ella misma: “Siento que soy eso, alguien que lucha por mantener vivos sus sueños, una realidad llena de responsabilidades y horarios. Y aun así he vuelto a conectar, aunque esté grande, con mis sueños otra vez, y mantenerlos vivos y despiertos”.

Estos sueños vienen con un nuevo disco, “Pararía el mundo entero”, compuesto por ocho canciones recién salidas del horno y varios artistas invitados. Es un disco súper punk que despertó el demonio interno de Esha y a la vez la ayudaron a sanar. “Es una gran transformación, desde cómo están expresadas las canciones, con este nuevo estilo, a cómo yo me he liberado al momento de cantar y pueda ser que estas canciones sean el reparo de un corazón roto, porque como mis otros dos discos, han sido mi salvación, en momentos muy difíciles y fuertes en mi vida”, continuó.

Las canciones que llevaron todo un proceso al momento de escribirlas, canciones que vomitan sentimientos como Esha lo describe. “Me suele suceder que mientras las escribo me baja alguna melodía o traslado algún sentimiento o pensamiento que me está atravesando, que me jode o que es algo fuerte o intenso para mí, algo que necesito sacar y lo canto. Tengo muchísima sed y la estoy padeciendo, y empiezo a cantarlo y me libera y sana ese momento. Algunas canciones las escupí de una y queda la estructura ahí con su melodía, vomitada prácticamente y otras veces le voy dando vuelta jugando con las melodías y letras hasta que me conmueven y disfruto de cantar”, dijo.

El lanzamiento del disco está a poco menos de un mes para poder escucharlo, será el 15 de septiembre, fecha no casual, pues, es su cumpleaños. “Estoy deseando que lo disfruten, que lo pogueen mucho, que lo canten y sigan viniendo a las próximas presentaciones”, cerró.