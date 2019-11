Encuentran muerta a una jubilada en su casa de Avellaneda e investigan si se trató de un crimen

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una jubilada de 70 años fue encontrada muerta en las últimas horas dentro de su vivienda del partido bonaerense de Avellaneda, y se investiga si fue víctima de un homicidio, ya la casa fue hallada revuelta, informaron hoy fuentes judiciales.



El hallazgo del cuerpo se registró en una casa ubicada en Vicente López 1800, del barrio conocido como Crucecita, frente a la plaza San Martín, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona sur del conurbano.



Fuentes judiciales informaron a Télam que la mujer, identificada como Bélgica Pérez Callejos, fue encontrada por su hermano, quien no sabía nada de ella desde hacía varios días.



El hombre ingresó a la vivienda donde yacía la jubilada y observó que la casa estaba revuelta, tras lo cual llamó al número de emergencias 911.



Efectivos de la comisaría 1ra. arribaron al lugar y constataron que el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que a primera vista el médico legista no pudo determinar si se trató de una muerte violenta o no.



La fiscal Alejandra Olmos Coronel, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada en Avellaneda, dispuso que se realice la autopsia correspondiente para determinar la data y las causas del deceso.



"Si bien la vivienda estaba revuelta no sabemos si alguien sustrajo algún elemento de valor o si era común que ella tuviera la casa así, hasta que no tengamos el informe que establezca cómo murió no sabremos si fue un crimen", dijo a Télam un vocero encargado de la pesquisa.



Los investigadores buscaban también alguna cámara de seguridad de la zona que haya captado algún movimiento extraño en la cuadra donde vivía Pérez Callejos.