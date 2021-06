Enojo en el gremio judicial porque la Corte no lo convocó para la reforma

No nos han tenido en cuenta y nos parece mal, porque es una ley que involucra de lleno a los trabajadores". Con estas palabras, el líder de la Unión Judicial, Sebastián López, manifestó el malestar que hay en el gremio después de que la Corte de Justicia nos los convocara para participar de la modificación de la Ley Orgánica de Tribunales. Sucede que para otros cambios que impulsa en otras leyes judiciales, el máximo tribunal sí invito a los actores que se ven alcanzados por las mismas, como el Foro de Abogados y el Colegio de Magistrados. El cortista Guillermo De Sanctis, que coordina la reforma, abrió la puerta para que el sindicato participe.

La Ley Orgánica de Tribunales, que entre otras cosas regula las condiciones de trabajo de los empleados judiciales, forma parte de un paquete de cinco normas que la Corte busca reformar, para modernizar y agilizar el servicio de Justicia. Para cumplir el objetivo, el máximo tribunal armó comisiones redactoras que estarán conformadas por representantes de los jueces, el Ministerio Público Fiscal, el Foro de Abogados y la Cámara de Diputados.

La acordada emitida por la Corte sobre la comisión que redactará la nueva Ley Orgánica de Tribunales establece que participarán cortistas, el fiscal General de la Corte y funcionarios judiciales. Nada dice de la Unión Judicial y es lo que hizo que en el gremio pusieran el grito en el cielo.

Según López, “si la Corte decide abrir el juego y darle participación a distintos sectores interesados en las leyes que quiere modificar, no se entiende por qué no convocó a los trabajadores judiciales por la Ley Orgánica, esa ley incide en nuestro trabajo diario”. Paso seguido, aseguró que se lo van a plantear a De Sanctis por su carácter de coordinador de las comisiones de trabajo, y adelantó que no van a avalar ninguna norma que pueda provocar que los empleados pierdan derechos.

Consultado por DIARIO HUARPE, De Sanctis no quiso polemizar y fue escueto. “No hay que descartar ninguna posibilidad, se puede analizar”, aseguró, dando a entender que el planteo de la Unión Judicial podría ser atendido y habilitada su participación en la comisión.

La reforma fue anunciada esta semana por el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, y supone un arduo trabajo para actualizar que son normas clave para el funcionamiento del aparato judicial. Además de la Ley Orgánica, la intención es modificar el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Laboral y la ley que establece en qué casos y de qué manera se pueden presentar recursos extraordinarios, además de crear el Código de Procedimiento del fuero de Familia.

Las comisiones creadas por la Corte son cuatro (una para los códigos procesales Civil y Laboral). Se encargarán de elaborar los proyectos de ley y tienen tiempo hasta el 29 de octubre, con el ánimo de enviarlos de inmediato a la Legislatura para que sean tratados y aprobados por los diputados antes de terminar este año.

Textual

Sebastián López (Unión Judicial)

"Cuando hablamos anteriormente de reformar la Ley Orgánica, en la Corte nos dijeron que iban a tener en cuenta nuestras inquietudes".