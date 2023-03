¿Enojo? Las palabras de Hugo Ibarra tras el empate de Boca

Hugo Ibarra destacó el juego de Boca Juniors a pesar del empate sin goles frente a Defensa y Justicia. El encuentro se llevó a cabo en La Bombonera, en el cual el "Xeneize" no pudo quedar puntero junto a San Lorenzo y ahora mira desde abajo, a sólo dos unidades. El partido culminó con un empate 0 a 0 en el marco de la sexta fecha de la Liga Profesional. Debido a eso, el entrenador habló en conferencia de prensa.

"Podríamos habernos llevado el triunfo por lo hecho en el final. Fue partido intenso para los dos, con muchas situaciones de gol. Creo que fue uno de los mejores partidos del campeonato. Frente a un equipo que propone y juega bien, tuvimos situaciones en las que no estuvimos finos. Son cosas que pasan y hay que seguir trabajando", comenzó diciendo el DT de Boca Juniors, Hugo Ibarra.

También, agregó: "Tenemos delanteros muy importantes. Es difícil ver las variantes que tiene Boca en el fútbol argentino. Uno busca que todos tengan el mejor nivel y luego armar el equipo. Voy dosificando las cargas de minutos y partidos y ellos están muy bien, conformes. Saben perfectamente que el grupo es lo más importante, por eso trabajan consecuentemente en eso".

Más declaraciones de Hugo Ibarra

Además, el "Negro" Ibarra no dudó en afirmar: "Hay que seguir por este camino y mejorando cosas. Jugamos contra el puntero del campeonato y de las dos partes pudo haber goles. Creo fue justo el empate. Tenemos que seguir en esta línea, mejorando día a día. Me voy conforme con lo que hizo el equipo, por lo jugado y lo hecho en el segundo tiempo. No estoy preocupado".

Por último, aprovechó para aclarar: "¿Bronca? Para nada. Se hizo lo que se tenía que hacer y perdí la cuenta de las situaciones de los equipos. Estamos creando situaciones, nos vamos bien y contentos en ese sentido. No es un problema, es una linda situación que me pasa cuando cada uno uno levanta su nivel. Es lo que uno busca como DT. Y tener la respuesta de los suplentes, no hay ningún problema, estoy feliz de eso".