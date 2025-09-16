Los porotos blancos, aunque menos comunes que las lentejas o garbanzos, destacan por su versatilidad en la cocina. Son la base perfecta para una ensalada rápida, fresca y llena de nutrientes, que se prepara en apenas cinco minutos.

Para elaborar esta ensalada se necesita mezclar una taza de porotos blancos ya cocidos con cebolla morada finamente picada y el jugo de uno o dos limones. La preparación se completa con un poco de sal, pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva, dando lugar a un plato sencillo pero sabroso.

Una de las ventajas principales de esta receta es su adaptabilidad: se pueden incorporar ingredientes adicionales según lo que se tenga a mano, como hierbas frescas, tomate en cubos, aceitunas, pepino o palta. También es un excelente acompañante para arroz integral o cous cous.

Además de su sabor, esta ensalada aporta beneficios nutricionales significativos. Los porotos blancos son una fuente importante de proteína vegetal, fibra y minerales esenciales como hierro y magnesio, lo que la convierte en una opción saludable para cualquier comida.

Cómo cocinar los porotos blancos correctamente

Cocinar los porotos blancos de manera adecuada es fundamental para que no queden ni duros ni deshechos. El primer paso es remojarlos en un recipiente con abundante agua fría durante un período de 8 a 12 horas. Este proceso no solo los suaviza, sino que también reduce compuestos que podrían causar molestias digestivas.

Luego de escurrir y enjuagar los porotos, deben cocinarse en una olla con agua limpia a fuego medio-bajo durante 45 minutos a una hora. Es importante evitar revolver demasiado para que no se rompan. Una recomendación práctica es preparar grandes cantidades y congelar porciones para futuras preparaciones.