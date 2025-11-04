Una nueva gala de MasterChef Celebrity se transformó en un episodio de cocina emotiva a su manera, pero fue el popular conductor Marley quien se encargó de poner la cuota de humor involuntario que terminó en un desastre culinario y una consecuente ola de memes.

Alejandro Wiebe, quien reemplaza a Maxi López, se enfrentó al desafío de la noche con una torta que prometía, pero que terminó con un final carbonizado. Al presentar su plato ante el temido jurado, el resultado era innegable: una torta quemada que se encontraba lejos de los estándares del certamen.

Lejos de la vergüenza o la disculpa, Marley sorprendió a todos con una justificación tan insólita como graciosa, buscando minimizar el error y, de paso, desatar la risa del estudio. "Era una torta volcán... pero de lava", lanzó el conductor, generando un instante de incredulidad y carcajadas en sus compañeros y en la propia conductora, Wanda Nara.