¿Es Conor McGregor? Floyd Mayweather peleará con un luchador de MMA

Una vez más, el mítico boxeador estadounidense, Floyd Mayweather, se subirá al cuadrilátero pronto. El mencionado tendrá que enfrentarse en septiembre, en una pelea de exhibición en Japón, a una estrella de Artes Marciales Mixtas. Pensando en que muchos quieren verlo de vuelta contra Conor McGregor tras lo ocurrido en 2017, la noticia comenzó a dar vueltas al mundo más rápido aún.

De todas formas, hay que aclarar que justamente este combate no será contra "The Notorious", ya que Mikuru Asakura tendrá el agrado de enfrentar al legendario púgil. Por ahora, la fecha, el lugar y las normas del pleito no están acordados, por lo que se anunciarán más adelante, a mediados de agosto de este año. Obvio, esto defraudó un tanto a los fanáticos, aunque otros creen que puede caer Floyd Mayweather.

Cabe resaltar que esta será la cuarta exhibición del multicampeón del mundo estadounidense, el que ingresó el domingo al Salón de la Fama internacional. Eso, después de retirarse sin ninguna derrota en sus 50 batallas oficiales que tuvo en boxeo. Además, en otra pelea que tuvo en la nación asiática en diciembre de 2018, venció al kickboxer Tenshin Nasukawa en sólo 2 minutos, lo que quiere repetir ahora.

La nueva vida de Floyd Mayweather

Al respecto, "Money" afirmó que va a “tratar bien” a Asakura, peso pluma de 29 años. “Le dejaremos hacer tres rondas, le dejaremos que intente dar algún golpe”, indicó el peleador de 45 años, que dejó el boxeo profesional en 2017 cuando le ganó a Conor McGregor. Ahora, dictó que “su legado había quedado inscrito en piedra”, luego de entrar en el Salón de la Fama y dominar en el deporte.

Por otro lado, Asakura dejó en claro que tiene la intención de “usar esta oportunidad para elevar su nombre y su valor internacionalmente”. No obstante, Floyd Mayweather tiene seis años de retirado y ya acumula varias exhibiciones, como las que tuvo contra Tenshin Nasukawa, Logan Paul y Don Moore. En cada una de ellas se llevó bolsas repletas de millones de dólares. ¿Conseguirá lo mismo esta vez?

Floyd Mayweather vs. Mikuru Asakura.