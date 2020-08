Es falso que Marina Riofrío viajó a Buenos Aires en el avión de la provincia

A través de las redes sociales, durante la tarde de este martes empezó a circular una versión que indicaba que la ex senadora nacional por San Juan y actual directora del Banco San Juan por la Provincia, Marina Riofrío, había viajado a Buenos Aires utilizando el avión provincial.

“Partió desde el Hangar de Pocito en el avión de la provincia”, afirmaba uno de los mensajes que se hicieron virales mediante WhatsApp, acompañados por un mapa que marcaba el supuesto recorrido de la aeronave.

“Sólo esperamos que a su regreso la hagan hacer los 15 días de aislamiento en un hotel como lo hacen todos los ciudadanos normales que arriban a San Juan”, continuaba.

Desmentida

DIARIO HUARPE tomó contacto telefónico primero y luego en la propia casa de Riofrío constando así que la información era falsa.

“Me amargó el día. Como todos los sanjuaninos, estoy en mi casa desde marzo. No he hecho ni turismo interno”, explicó la ex legisladora nacional.

Riofrío dijo que la versión “es una fake news total” y aseguró que “siempre hay mal intencionados que buscan desgastar las figuras públicas porque en ese falso mensaje hacen creer que el vuelo era en el avión de todos los sanjuaninos”.

La actual dirigente del Instituto Patria finalmente resumió: “No alcanzo a vislumbrar el autor de esto porque uno hace su trabajo sin perjudicar a nadie. No lo entiendo. Así que lo desmiento absolutamente”.