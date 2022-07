Evangelina Castro es una sanjuanina de 30 años cuya imagen comenzó a viralizarse en las redes sociales debido a que tiene una enfermedad y busca viajar a Turquía para operarse y mejorar su calidad de vida.

Debido a esto, ella está la mayor parte del tiempo vendada. Con el pasar del tiempo su piel se sigue deteriorando, incluso hubo ocasiones en las que se le ampolló el esófago, la boca y no podía comer.

Hace tiempo, Evangelina junto a un grupo de amigas que tienen la misma patología se enteraron de esta operación que se hace en Turquía y que le permitiría tener una mejor calidad de vida. Lo que hacen allá es abrirle las manos para que pueda tener una movilidad completa y realizar mayores actividades.

“Hay personas que tenían manos completamente cerradas y con esa operación le quedaron abiertas por completo”, comentó Evangelina.

Apenas se enteró de esa intervención, la sanjuanina comenzó a sacar cuentas para ver con cuánto debía contar para poder costearla. La operación sale 12.500 dólares, que incluyen cinco días de hospedaje en el hospital para ella y un acompañante. No obstante, debe llevar al menos tres personas debido a que deben realizarle curaciones y seguir un tratamiento durante 45 días. En total, ella sacó cuentas y para el hospedaje durante ese lapso debería contar con 45.000 dólares, es decir, más de $14.000.000 al cambio blue.

Ante esta situación, Evangelina y sus familiares decidieron hacer una colecta para poder recaudar dinero. La empezaron en la noche del lunes y hasta el momento llevan $14.000. Para ella es fundamental esta intervención que debe hacerse de forma urgente, ya que en un año no sería posible por el deterioro de sus manos.

Evangelina desea operarse para tener una mejor calidad de vida. “Estudio coctelería y soy pastelera, así que tener mi mano al 100% me vendría bastante bien. Antes estudiaba fotografía y tuve que dejar por la imposibilidad de manejar la cámara, si me opero me gustaría concluir un par de cosas”, cerró la mujer.