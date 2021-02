Escobar tras la muerte de Menem: “Me enorgullezco de haber tenido ese presidente”

“Sentí una tremenda tristeza, era un hombre que quería profundamente”, dijó a DIARIO HUARPE el ex gobernador de San Juan, Jorge Escobar, tras la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem ocurrida este domingo 14 de febrero.

Escobar fue gobernador de la provincia desde 1991 hasta 1992 y desde 1994 hasta 1999. En ambas oportunidades el presidente fue Menem cuyo mandato fue desde 1989 hasta 1999.

Incluso, el ex mandatario sanjuanino aseguró que fue gracias a una charla que mantuvo en 1990 con Menem y con su hermano, Eduardo, que él pudo llegar a la gobernación. “En esa conversación él me cautivó, fue charlando con él que me interesó el fascinante mundo de la política para hacer y servir. En gran parte, gracias a él, su hermano y a esa charla yo pude tener la posibilidad de trabajar para todos, de ser gobernador”, dijo.

“Fue una década donde me enorgullezco de haber tenido ese presidente”, añadió.

La noticia del fallecimiento sorprendió a Escobar quien sintió una profunda tristeza y de forma inmediata se comunicó con Eduardo Menem para darle las condolencias. La comunicación surgió porque ambos “se portaron muy bien con la provincia”.

El ex mandatario provincial mantuvo una amistad con el reciente fallecido, amistad que Menem “tradujo a San Juan” debido a que “siempre” estuvo para responder los pedidos que Escobar hizo.

“Fue un hombre que nos trajo la promoción agrícola, la promoción turística y la promoción industrial que gozamos durante varios años en esta provincia”, comentó.

Con respecto a los años como presidente, el sanjuanino consideró que “se equivocó, pero acertó mucho más de lo que se equivocó”.

Agregó: “Vivíamos en una década en la que nos levantábamos y al día siguiente sabíamos lo que costaban las cosas. No era que la nafta empezaba en $70 y terminaba en $100 como va a aparecer en cualquier momento. Estuvimos bastante tiempo con certezas y, cuando un país tiene certezas, crece y crecen sus habitantes”.

No obstante, reconoció que “hubo errores de “apreciación” entre el presidente y el ministro de Economía y hubo “cuestiones personales” que influyeron en su mandato. Entre ellas, la muerte de su hijo “Carlitos” Menem, quien falleció a los 26 años el 15 de marzo de 1995 junto al corredor de autos Silvio Oltra durante un viaje en helicóptero.