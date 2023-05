Este sábado arrancó el Mundial Sub 20 de la FIFA con San Juan y el Estadio del Bicentenario como sede oficial. Los dos primeros partidos que se jugaron fueron del Grupo B: Eslovaquia vs Fiji y Estados Unidos vs Ecuador.

Los primeros en salir a jugar en tierra sanjuanina fueron Estados Unidos y Ecuador. Fue un partido más cerrado y que tuvo como perlita varios visitantes de los países americanos que venían a acompañar a los jugadores.

Finalmente Estados Unidos consiguió ganar por 1 a 0 en estadio pocitano, con un gol de Jonathan Gómez en los últimos minutos, después de no sacarse diferencia.

El segundo encuentro terminó en una goleada, la más amplia de la primera fecha del campeonato. El protagonista indiscutido fue Eslovaquia, que superó 4 a 0 a Fiji, con goles de Adam Gazi (17'), Mate Szolgai (25'), Artur Gajdos (25' ST) y Timotej Jambor (34' ST).

Así cerró la primera jornada del mundial, donde Argentina consiguió un triunfo en Santiago del Estero frente a Uzbequistán por 2 a 1.