¡Espectacular! Horarios, cómo ver y cartelera del UFC Vegas 59

Este sábado 6 de agosto, el UFC Vegas 59 entregará un espectacular evento para los amantes de las MMA. El mismo se llevará a cabo una nueva edición de UFC Fight Night, el que tendrá lugar en el Apex de Nevada. Con doce peleas en total, los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas tendrán una velada de lujo para disfrutar. Sin lugar a dudas, habrá finalizaciones que darán para hablar.

En la batalla principal de la jornada, el brasileño Thiago Santos (22-10-0) estará chocando contra el norteamericano Jamahal Hill (10-1-0). Siendo la última pelea de la noche en el UFC Vegas 59, se quedará con todas las miradas de los aficionados. Sin embargo, las once anteriores también tienen mucho para dar, por lo que los fieles fanáticos del octágono más famoso del mundo no podrán siquiera pestañear.

En la categoría de los Peso Semi-Pesado del Ultimate Fighting Championship, ambos saldrán con todo en la estelar. No obstante, en los Peso Welter, hay dos figuras que también se quedan con todas las miradas en la co-estelar. En esta última mencionada, el chileno-brasileño Vicente Luque (21-8-1) se juntará con el estadounidense Geoff Neal (14-4-0) en lo que será un flamante combate.

Cartelera del UFC Vegas 59

Estelares

Por Star +, UFC Fight Pass y Fox Sports.

Peso Semi-Pesado: Thiago Santos vs. Jamahal Hill.

Peso Welter: Vicente Luque vs. Geoff Neal.

Peso Pesado: Mohammed Usman vs. Zac Pauga.

Peso Mosca femenino: Brogan Walker vs. Juliana Miller.

Peso Pesado: Augusto Sakai vs. Serghei Spivac.

Peso Mosca femenino: Ariane Lipski vs. Priscila Cachoeira.

Preliminares

Por Star +, UFC Fight Pass y Fox Sports.

Peso Mediano: Sam Alvey vs. Michal Oleksiejczuk.

Peso Ligero: Terrance McKinney vs. Erick González.

Peso Welter: Bryan Battle vs. Takashi Sato.

Peso Welter: Jason Witt vs. Josh Quinlan.

Peso Paja femenino: Cory McKenna vs. Miranda Granner.

Peso Gallo femenino: Mayra Bueno Silva vs. Stephanie Egger.

Horarios

Preliminares

Ecuador: 18:00.

Colombia: 18:00.

Perú: 18:00.

Argentina: 20:00.

Chile: 19:00.

España: 01:00.

Ciudad de México: 18:00.

Nueva York: 19:00.

Estelares

Ecuador: 21:00.

Colombia: 21:00.

Perú: 21:00.

Argentina: 23:00.

Chile: 22:00.

España: 04:00.

Ciudad de México: 21:00.

Nueva York: 22:00.