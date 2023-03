¡Está listo! Michael Chandler intimida a Conor McGregor antes de la pelea

Michael Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) le dejó nuevas palabras a Conor McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC). El estadounidense se medirá con el irlandés tras la temporada de The Ultimate Fighter 31. El exrey de los Peso Ligero de Bellator se cruzará contra quien supo ser doble campeón en la compañía líder de las Artes Marciales Mixtas. Sin dudas, puede ser la "pelea del año".

"Siempre es divertido y cordial hasta que deja de serlo. Siempre es copacetic hasta que llegamos al punto de ebullición. Conor y yo somos competidores natos. Vine aquí para demostrar que soy mejor, mejor que él en todos los sentidos de la palabra, en todos los aspectos de la competencia, y no solo en nosotros peleando a finales de este año, sino en esta competencia de 'The Ultimate Fighter'. Conor y yo nos tenemos mucho respeto mutuo", partió diciendo Michael Chandler en el backstage de UFC 285.

Publicidad

Además, Michel expuso: "Incluso en su impresionante charla basura descarada, detrás de todo eso, tiene mucho respeto por el deporte, por la pureza de las artes marciales mixtas, la pureza de las artes marciales y todos sus competidores. Conor y yo nos tenemos mucho respeto mutuo. Pero en última instancia, no sé si nos gustamos tanto como pensábamos que lo haríamos. Y lo bueno es que podemos resolverlo con guantes de 4 onzas bajo un cierto conjunto de reglas y un concurso más adelante este año. Y no puedo esperar".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Contundentes dichos de Michael Chandler

"Creo que hice mi predicción correctamente cuando veo a un tipo en Conor que es tan bueno mirando el diagrama de Venn de chico bueno/chico malo, y chico intermedio que no sabe muy bien cuándo va a volverse loco-malo, loco-ingenioso, loco-agradable, loco-respetuoso, o solo respetuoso, loco-respetuoso, solo para hacerte bajar la guardia solo para que pueda escupirte con un poco de veneno al día siguiente. Conor el lunes es diferente a Conor el martes, quien es diferente a Conor el miércoles, y me encanta", agregó el excampeón de Bellator.

Para cerrar, Michael Chandler dijo: "Absolutamente me encanta. Entré con los brazos abiertos, las manos abiertas, diciendo que no tenía idea de qué esperar aquí. Solo estoy tratando de ser auténticamente yo mismo y dejar que las fichas caigan donde puedan porque nunca se sabe. Nunca sabes muy bien lo que va a pasar. Y también conmigo, mi equipo y el suyo, no puedes hacer un plan, porque tu plan se estropeará en este programa, porque hay todo tipo de cosas locas que se sacan del sombrero en diferentes momentos. Pero Conor ha sido las dos caras de la moneda, por decir lo menos".