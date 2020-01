Esteban: "El único camino para la soberanía en Malvinas es la paz y el camino de la ONU"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, sostuvo hoy que el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas constituye "una causa de Estado, no de un gobierno, sino de todos y con muchos matices", y destacó la postura del gobierno del presidente Alberto Fernández de alcanzar ese objetivo "a través de la única alternativa posible, que es la paz y del camino de Naciones Unidas" (ONU).



"Este es un gran desafío porque la causa Malvinas es una causa que nos une a todos los argentinos, pero también tiene muchas miradas y muchos matices; hay una grieta profunda, más de lo que uno cree", opinó Esteban, en diálogo con Radio AM 990.



Periodista y escritor, ex combatiente en la guerra de Malvinas, Esteban enumeró alguno de sus objetivos al frente del Museo Malvinas:



"Entre los primeros objetivos -dijo- está el de cómo aunar las distintas voces, esas distintas posiciones en relación a Malvinas. Poder encontrar un punto de encuentro. Creo que es un gran desafío de cómo poder construir un Museo Malvinas con todo lo que significa mirando para adelante".



Comentó que en el Museo Malvinas se buscará "tener la historia completa de las islas, de su historia, la usurpación, lo que tiene que ver con su naturaleza, con los recursos naturales, lo que significa esa base militar (inglesa) y el colonialismo, y de lo que serán este año las discusiones del Tratado Antártico Sur y en particular los recursos naturales en la región".



"La idea -explicó Esteban- es poder construir un relato propio; nuestro relato como argentinos: el trabajo por la memoria, la verdad y la soberanía de nuestras Islas Malvinas y plantear esta malvinización que propone el presidente Alberto Fernández".



En esa línea, consideró que su tarea será "una nueva oportunidad, como lo dijo en su discurso del 10 de diciembre el Presidente, de trabajar sobre que la cuestión Malvinas no le pertenece al gobierno de turno".



"No le perteneció a (Mauricio) Macri, no le perteneció al gobierno de Néstor Kirchner ni a los gobiernos de Cristina (Fernández). Y tampoco le pertenece a Alberto Fernández", insistió.



Para el funcionario, Malvinas es "una cuestión de Estado y como tal debe trabajarse para que tenga una continuidad hacia el futuro y puedan instalarse políticas a nivel exterior del país".



Por último, Esteban destacó la designación de Daniel Filmus como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, "para poder realmente plantear y alcanzar el diálogo que Argentina necesita para recuperar las Islas a través de la única alternativa posible, que es la de la paz y del camino de Naciones Unidas".