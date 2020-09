Estiman que la próxima semana vuelven las reuniones familiares en San Juan

Se estima que la próxima semana, poco después del inicio de la primavera el 21 de septiembre, vuelvan a permitirse las reuniones, pero sólo las familiares.

En las flexibilizaciones que se dieron en meses anteriores se permitieron las reuniones sociales de hasta 12 personas. Ahora, podrán realizarse sólo entre familiares y no podrán superar los 8 participantes, de acuerdo a lo que trascendió. No obstante, aún no hay ninguna confirmación oficial del comité Covid que es el que se encarga de evaluar la situación sanitaria de la provincia y las aperturas que se pueden dar basándose en ella.

Esta situación se da en medio de la Fase 3 que atraviesa la provincia y se implementó tras un brote de coronavirus por el que San Juan volvió a Fase 1 de cuarentena estricta durante dos semanas.

Las reuniones familiares podrán realizarse cumpliendo los protocolos sanitarios que incluye la limpieza del calzado antes de ingresar, el distanciamiento de un metro y medio o dos, el uso del tapabocas y el constante uso del alcohol en gel.