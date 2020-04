Estiman que los alumnos volverán en agosto a las escuelas de San Juan

El ministro de Educación, Felipe de los Ríos, dijo este martes que estima que los alumnos de San Juan volverán a la escuela luego del receso escolar invernal de julio.

“El presidente y el ministro de educación de la Nación están planteando que a la vuelta de las vacaciones, en agosto, hay grandes probabilidades que recién estemos retomando la presencialidad”, dijo de los Ríos.

Esto ocurrirá porque el presidente Alberto Fernández instó a que se priorizara la salud en el país. Según las autoridades, el hecho que los estudiantes vuelvan a las instituciones educativas implica un mayor movimiento y aglomeración de personas en el transporte público, lo que facilitaría la propagación del coronavirus.

Tras el restablecimiento de las clases, en las aulas se hará una nivelación de los contenidos aprendidos y luego se pasará al proceso de evaluación del que aún no se define la modalidad. Al respecto, un equipo de Nación comenzó a analizar ayer la educación a distancia provincia por provincia para establecer “cómo validamos al volver a la escuela los aprendizajes, cómo los evaluamos y si esa evaluación da para una acreditación”, explicó el ministro.

Aseguró que “la escuela es irremplazable y el proceso de enseñanza necesita la vinculación social con el docente”. Por ello, mientras siga la educación a distancia, en el portal en el que suben las actividades colocaron un teléfono y un correo a través de los que los papás van a poder pedir ayuda cuando tengan complicaciones en las tareas. Además, de los Ríos informó que esta semana van a subir a la plataforma los primeros videos de docentes sanjuaninos dando clases.

“Podría decir que estamos entre las 3 o 4 provincias de más avance en educación a distancia en la República Argentina”, dijo el ministro de Educación sobre las modalidades implementadas.

Mesas de exámenes

“Quizás las mesas tengan que reunirse en un solo año calendario y no en dos partes como tradicionalmente es y esto luego va a traer algunas dificultades. Hoy la mirada está puesta con los chicos que finalizan el nivel”, dijo de los Ríos.

El funcionario dijo que tendrán que trabajar en una jerarquización de contenidos y en un “acuerdo nacional” sobre las capacidades que deberán acreditar los alumnos de los distintos años. A partir de eso, habrá que “tomar soluciones globales para la Argentina y algunas individuales en cada jurisdicción porque algunas tienen condiciones diferentes”.

Guías de estudio

Ayer comenzaron a distribuirlas en Calingasta y luego seguirán con Iglesia, Valle Fértil y Jáchal. No solo las llevarán a estos departamentos que no tienen conectividad, sino también, a todos los alumnos que, a pesar de estar en zonas con acceso a internet, no pueden hacerlo debido a la falta de recursos económicos.

“En estos casos los vamos a resolver de la misma manera que en la zona rural. Va a llegar puerta a puerta el material de aprendizaje”, dijo el ministro.

Explicó que cuando esto ocurra, los padres deberán contactarse con los directivos de la escuela para comunicarles la situación. También pueden llamar a los teléfonos 4305840 o 4305706 para comenzar a recibir los cuadernillos.

El material lo recibirán en la casa envuelto en una bolsa desinfectada. El personal que lo entregue estará con guantes y llevará un banco para depositar los cuadernillos ahí y que no haya contacto físico.