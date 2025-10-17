Estos son los acusados en el asesinato de Emir Barboza, el niño de 7 años baleado

Este viernes 17 de octubre comenzó la audiencia de formalización por el homicidio de Emir Barboza, un niño de siete años que falleció tras recibir un impacto de bala en el pecho en el barrio Valle Grande de Rawson durante la madrugada del 14 de octubre. El hecho, calificado como homicidio simple agravado por la utilización de arma de fuego y por tener como víctima a un menor de edad, motivó la detención de siete individuos, seis adultos y un adolescente de 17 años identificado como L.B. El desarrollo de la audiencia, a cargo de la jueza Mabel Moya, marca el inicio del proceso para determinar las responsabilidades penales.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, busca imputar a los seis adultos detenidos –Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo– por el delito de homicidio simple agravado. Para este tipo penal, el Código Penal prevé penas que oscilan entre diez y treinta años de prisión. Según lo trascendido desde la fiscalía, esta perspectiva legal se distingue del precedente establecido en el Caso Uma Calvo Carrizo, donde se aplicaron condenas de reclusión perpetua. La diferencia sustancial radica en la naturaleza del hecho; mientras que en el caso de la bebé Uma la balacera fue planificada y ejecutada con dolo directo, el fallecimiento de Emir Barboza se produjo en el contexto de una riña que escaló a un enfrentamiento armado, sin que existieran indicios de una agresión premeditada.

Los hechos se desencadenaron a raíz de una pelea iniciada la noche del 13 de octubre, que derivó en un intercambio de disparos desde una vivienda hacia la vía pública. El niño Emir Barboza resultó alcanzado por un proyectil cuando intentaba refugiarse en su domicilio. Como parte de la instrucción, se realizaron pericias balísticas tras el secuestro de vainas servidas de distintos calibres y un revólver. En lo que respecta al adolescente involucrado, se le inició una causa penal juvenil, disponiéndose su aislamiento y la realización de pericias forenses, incluyendo pruebas de absorción atómica y evaluaciones médicas y psicológicas, a fin de establecer su grado de participación en los hechos.