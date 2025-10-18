San Juan se adentra en la última semana de campaña y las principales figuras del peronismo local, Sergio Uñac y José Luis Gioja, han coincidido en el análisis de las expectativas electorales, manifestando una moderada esperanza por una victoria del frente Fuerza San Juan.

El exgobernador Sergio Uñac, dijo que “se han caminado todos los departamentos" y se ha configurado la "mejor fórmula", compuesta por Cristian Andino, Romina Rosa y Fabián Gramajo. Además, dijo que “un buen resultado electoral es salir primero" y manifestó que “tiene esperanza de meter dos" representantes, reafirmó que el primer gran paso es obtener la mayoría de los votos. Además, el actual senador dijo que “la presión de ganar en la próxima elección no recae sobre el peronismo”.

Por su parte, el también exgobernador José Luis Gioja “creo que tenemos los mejores candidatos posibles para lograr un buen resultado”. Sobre si meterán dos diputados, Gioja evitó pronunciarse y dijo que “buscamos hacer la mejor elección posible”.

Claramente ambos dirigentes fueron cautos con lo que esperan de cara al 26 de octubre y no realizan afirmaciones de victorias contundentes como si hicieron en su momento cuándo ellos conducían el PJ y la estrategia electoral.