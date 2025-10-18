Provinciales > Servicio Meteorológico
Tiempo para mañana sábado en San Juan
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 18 de octubre en San Juan una jornada mayormente estable y con temperaturas templadas, ideal para actividades al aire libre.
Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 13°C. El viento soplará débil del sudoeste y sudeste, con velocidades que irán de 0 a 22 kilómetros por hora.
Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su punto más alto del día, con una máxima prevista de 28°C. Se espera un incremento del viento, que rotará al norte, con ráfagas de hasta 31 km/h, aunque sin pronóstico de lluvias.
Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con una temperatura que descenderá a los 22°C. Las condiciones se mantendrán estables y la probabilidad de precipitaciones será nula.
El fin de semana continuará con el ascenso térmico: el domingo la máxima rondará los 30°C y el lunes podría superar los 31°C, marcando el inicio de una seguidilla de días cálidos y soleados en la provincia.
