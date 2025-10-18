El acto central del peronismo sanjuanino por el Día de la Lealtad, celebrado en el Parque de Rawson, dejó un sabor agridulce. Si bien la jornada sirvió para reivindicar a los líderes históricos y lanzar mensajes de unidad, la asistencia evidenció la ausencia de varios intendentes justicialistas de peso, una falta que no pasó inadvertida para los presentes ni para los analistas.

Entre los faltazos más resonantes se destacó la ausencia de Fabián Aballay, intendente de Pocito y, dato no menor, la tercera autoridad dentro de la estructura del Partido Justicialista (PJ) provincial. La lista de jefes comunales que no se hicieron presentes continuó con figuras de departamentos importantes del interior. Tampoco participaron del acto Sebastián Carbajal (Calingasta), Mario Riveros (Valle Fértil), Matías Espejo (Jáchal) y Juan Carlos Abarca (Albardón).

En contraste, sí estuvieron presentes algunos intendentes que mostraron su adhesión y respaldo a la fórmula y al acto. Entre ellos se contaron David Domínguez de Ullum, José Castro de Angaco y Daniel Banega de 9 de Julio. A ellos se sumaron Daniela Rodríguez de Chimbas, Romina Rosas de Caucete —quien además es candidata a diputada nacional— y, lógicamente, el anfitrión del encuentro, Carlos Munisaga, intendente de Rawson y uno de los principales impulsores del evento.

La notoria disparidad en la asistencia de los intendentes peronistas encendió rápidamente el debate interno. Entre pasillos y corrillos, la militancia y algunos dirigentes se plantearon dos interrogantes principales que quedaron flotando tras la desconcentración: "¿No hubo acompañamiento a los candidatos de la fórmula o el dueño de casa no movilizó?".