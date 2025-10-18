Luego de recuperar la libertad tras permanecer dos días detenido, el cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino rompió el silencio a través de sus redes sociales. El artista, imputado por amenazas simples y daños contra su pareja en una causa que investiga el fuero Cavig, agradeció públicamente el apoyo recibido durante el proceso judicial y expresó su alivio por volver a su hogar junto a su familia.

“Quiero contarles que desde temprano ya estoy en mi domicilio, estoy tranquilo en mi casa, disfrutando de mi familia y de la tranquilidad del hogar”, comenzó diciendo Rufino en un video publicado en sus redes. Rufino agradeció el apoyo recibido durante este tiempo: “Este video lo hago simplemente para agradecer a cada una de las personas que confiaron en mí, que confiaron en mi palabra y que hicieron llegar de alguna manera su tranquilidad y buenos comentarios. Me hicieron sentir muy bien”.

El cantante completó su mensaje expresando: “Agradecerles a todos, nuevamente e infinitamente, a cada uno de ustedes que estuvieron ahí, aunque desde el día cero no tuve la oportunidad de defenderme. Gracias a Dios, hoy estoy en mi casa, con mi familia y tranquilo. Les mando un abrazo grande, los quiero y hasta pronto”.

Cabe recordar que el caso se originó en la madrugada del miércoles 15 de octubre, tras un hecho ocurrido en Santa Lucía, donde intervino la policía luego de recibir una llamada de la pareja del artista. Rufino fue detenido en el lugar y posteriormente imputado por amenazas simples y daños contra su novia. Durante la audiencia, Rufino decidió no declarar, y el juez Guillermo Adárvez dispuso su libertad bajo investigación, fijando un plazo de cinco meses para continuar con el proceso judicial.

Según informó el fiscal, el cantante y su pareja retomarán la convivencia, motivo por el cual se solicitó levantar la restricción perimetral. La investigación continuará en los próximos meses bajo supervisión judicial.