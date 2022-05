¡Estremecedor! Kun Agüero reveló detalles de su problema cardíaco: "Estoy por morirme"

Hace pocas horas, Sergio "Kun" Agüero dio más datos de cómo sintió sus problemas cardíacos, preocupando a todos. Después de casi siete meses del momento en el que se desplomó dentro del Camp Nou, mostrando dolores en el pecho, el argentino tuvo una entrevista con el periodista Pablo Motos de El Hormiguero, de Antena 3, difundiendo información que era desconocida hasta este día.

“Empecé a sentirme mal en la pretemporada, con síntomas raros, pero pensé que eran los entrenamientos, el calor... Después me lesioné y estuve un mes parado, pero aun así me sentía incómodo. Después ya empecé a entrenar con el equipo y en los entrenamientos me ahogaba bastante, hasta que un día que estaba el médico cerca le dije que me sentía mal, entonces me mareé un poco y empezó la arritmia. El médico me hizo un chequeo y salió todo bien, pero a la semana siguiente me volvió a pasar en el estadio”, destacó Agüero.

Luego, Sergio destacó: “Me empecé a sentir mal y le quise gritar al árbitro para que parase el partido, pero no me salía la voz. Ahí empecé marearme, así que agarré la mano de un defensa y le pedí que parara el partido. Después se me pasó el mareo y empezó la arritmia. Cuando paró, me llevaron al hospital y estuve tres días ingresado. Sientes que te palpita el corazón a una velocidad muy rápida y parece que esos 30 o 45 segundos son 5 minutos. En el entrenamiento duró 25 segundos y en el partido, un minuto y pico”.

Dramáticas palabras de Agüero

“Estoy por morirme, la con* de la madre, pensé que me iba para arriba”, resumió, sobre lo que pensó cuando le sucedió en el campo de juego. "El médico me dijo que podría jugar pero que me podría pasar de nuevo y podría ser peor. Y después de mucho pensarlo, dije: ‘Ya está, tengo 33 años, un hijo y una vida por delante’”, agregó después a sus palabras anteriores el Kun. Sin dudas, momentos de mucho nerviosismo y miedo para él.

Para sentenciar, el Kun Agüero aportó: “Lo único que me dejó como bloqueado fue que iba a jugar en el Barcelona y quería darlo todo por el club, que además estaba en una situación mala. Eso fue lo que me quedó pendiente, pero terminé haciendo mi último gol al Real Madrid. Cuando me retiré dejé de ver fútbol cuatro o cinco meses porque quería pensar en otras cosas y no en fútbol. Ahora, cada vez que veo un partido, pienso lo que haría yo en ese momento, como si estuviese jugando”.