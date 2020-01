Estudiantes fue más que All Boys en Caseros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Estudiantes de Buenos Aires superó esta mañana por 1-0 a All Boys, en Caseros, en el último amistoso que ambos protagonizaron antes de la reanudación oficial del campeonato de la Primera Nacional.



Luego de dos tiempos de 35 minutos cada uno, el conjunto local se impuso con una conquista de Matías Gallegos (St. 17m.).



Estudiantes, a las órdenes del DT Diego Martínez, alistó a Rodrigo Saracho; Hugo Silva, Gonzalo Goñi, Leonel González y Lautaro Montoya; Martín Garay, Matías Villarreal y Francisco González Metilli; Juan Pablo Ruiz Gómez, Matías Gallegos y Neri Bandiera.



Por su lado, el equipo visitante formó con Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Nicolás Zalazar, Facundo Melillán (Isaac Monti) y Gonzalo García; Marco Iacobellis, Mirko Ladrón de Guevara, Nicolás Igartúa y Brian Sarmiento (Ariel Lucero); Milton Céliz y Facundo Parra (Lucas Nicchiarelli) (Facundo González).



En el cotejo disputado entre ambos equipos suplentes se registró un empate en un gol. Estudiantes marcó a través de una conquista en contra de Facundo Butti, mientras que All Boys lo hizo por Nicchiarelli.



Cuando se reanude la competencia, Estudiantes será local ante Mitre de Santiago del Estero el sábado 8 de febrero, por la zona A, mientras que All Boys recibirá a Chacarita ese mismo día, pero por el grupo B. Ambos encuentros corresponden a la fecha 16 del torneo.



En otro ensayo preparatorio, Agropecuario de Carlos Casares se impuso como visitante a Sarmiento de Junín, por 1-0, en el estadio Eva Perón. El único tanto fue obra de Mariano Miño, tras un encuentro que se prolongó por 80 minutos.



El elenco ‘verde’, dirigido por Iván Delfino, alistó a Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Braian Salvareschi, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Fabio Vázquez, Federico Vismara y Claudio Pombo; Sergio Quiroga y Pablo Magnín.



El club ‘sojero’ alistó a Martín Perafán; Ezequiel Parnisari (Lucas Vesco), Federico Rosso y Nicolás Dematei; Exequiel Narese, Alejo Montero, Fernando Juárez, Miño y Agustín García Basso (Franco Quiroz); Matías Defederico (Brian Blando) y Martín Comachi (Alejandro Gagliardi).



En la reanudación oficial, Agropecuario de Carlos Casares será local de Alvarado de Mar del Plata, el domingo 9, mientras que Sarmiento visitará al día siguiente a Santamarina de Tandil.