Estudiantes y Brown de Madryn cerraron el año con un pálido empate en Caseros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Estudiantes de Buenos Aires y Guillermo Brown de Puerto Madryn igualaron esta tarde 1 a 1, en un pálido partido pendiente de la decimotercera fecha de la Zona A del torneo Nacional de fútbol, que cerró el año en la máxima categoría del ascenso.



El encuentro se jugó en estadio Ciudad de Caseros y Mauricio Vera puso en ventaja a la visita, mientras que igualó Gonzalo Goño, ambos en la parte final.



El partido había sido postergado en su ocasión porque el "Pincha" debía jugar con River Plate por la semifinales de Copa Argentina.



Estudiantes fue el que más cerca estuvo de quedarse con los tres puntos, pero no le sobró nada y debió conformarse con el reparto de puntos ante un conjunto chubutense que vino a Caseros a no perder y logró su objetivo.



Tras una primera etapa muy pobre, donde sólo un cabezazo de Goñi en el travesaño sacudió la motononía; en la parte final, Brown se puso en ventaja, tras una rápida réplica y desborde de Manuel Moreno por el sector derecho para enviar un centro rasante, que recorrió toda el área chica y fue empujado a la red por Mauricio Vera en el segundo palo, a los 10 minutos.



Estudiantes fue en búsqueda del empate y lo consiguió a los 30 minutos, luego de un córner de Francisco González Metilli y certero cabezazo de Goñi, en el área grande.



El "Pincha" siguió en el ataque y puso en apremios al seguro César Taborda, pero no pudo conseguir el triunfo, que, quizás, mereció pero no tuvo ideas para lograrlo.



Con este resultado, Estudiantes, que lleva 7 partidos sin triunfos, llegó a las 23 unidades y está sexto; al tiempo que Brown alcanzó los 18 puntos.



En la próxima fecha, la decimosexta, a jugarse en febrero venidero después del receso de verano, Estudiantes recibirá en el Ciduad de Caseros a Atlético Mitre de Santiago del Estero; mientras que Brown visitará a Barracas Central.











- Síntesis -







Estudiantes: Rodrigo Saracho; Leonardo Zaragoza, Tobías Albarracín, Gonzalo Goñi y Leonel González; Hugo Silva, Matías Villarreal, Nahuel Pereyra y Francisco González Metilli; Matías Gallegos y Lucas Campana. DT: Diego Martínez.



Brown: César Taborda; Mauro Bazán, Mauro Osores, Luciano Sánchez y Guillermo Ferracuti; Facundo Soloa, Cristian García, Julián Bonetto y Mauricio Vera; Emanuel Moreno; y Facundo Pumpido. DT: Marcelo Broggi.







Goles en el segundo tiempo: 10m. Mauricio Vera (GB) y 30m. Gonzalo Goñi (E).







Cambios: en el segundo tiempo, 14m Lautaro Díaz por Leonardo Zaragoza (E), 17m. Emiliano López por Lucas Campana (E), 22m. Martín Garay por Nahuel Pereyra (E), 31m. Joel Martínez por Facundo Pumpido (GB), 35m. Matías Ruiz Díaz por Mauricio Vera (GB) y 41m. Rodrigo Depetris por Julian Bonetto (BRO)



Amonestados: Tobías Albarracín (E), Mauricio Vera (GB) y Joel Martínez (GB).







Árbitro: Leandro Rey Hilfer



Estadio: Ciudad de Caseros (Estudiantes).