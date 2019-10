Eurodiputado español: "El Brexit es el campo de batalla de los partidos británicos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El "eurodiputado del Partido Popular español (PP) y vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo", Esteban González Pons, afirmó que "lamentablemente el Brexit no sólo es una mala noticia para toda la Unión Europea (UE), sino que es el campo de batalla de los partidos británicos". En ese sentido en diálogo con Télam desde Bruselas, González Pons explicó que los partidos de la oposición en el Reino Unido sostienen que el acuerdo alcanzado ayer con la UE es peor que el de la ex primera ministra Theresa May, lo hacer "porr una cuestión de la política interna británica". El aurodiputado español aseguró que vive con "profunda tristeza" las idas y vueltas del gobierno británico con el Brexit, "porque Reino Unido es parte fundamental de la Unión Europea". "Pero el Reino Unido ha decidido libremente salir del proyecto europeo y por eso ahora debemos concentrar nuestros esfuerzos en que esta salida tenga el menor impacto posible en los ciudadanos de ambas partes. Este es el objetivo del acuerdo que acaba de ser alcanzado en Bruselas", expresó el eurodiputado. El eurodiputado señaló además que si bien el Reino Unido ha alcanzado un acuerdo con Bruselas, aún falta ser aprobado por el Parlamento y que la aceptación de una extensión del Brexit de parte de la UE, dependerá de lo que el primer ministro Boris Johnson, logre este sábado en la Cámara de los Comunes. "La UE ya ha hecho su trabajo dos veces: primero con Theresa May y ahora con Johnson, pactando sendos acuerdos que permiten evitar la peor opción, que sería un Brexit sin acuerdo. La pelota está de nuevo en el tejado de la clase política británica", expresó. Ante la consulta sobre las amenazas de algunos sectores del Reino Unido que podrían dificultar el normal funcionamiento del Parlamento Europeo en caso de que éste deba seguir en el bloque comunitario, el eurodiputado sostuvo que confía "que el acuerdo firmado permita resolver la salida de Reino Unido sin más perjuicios para ninguna de las dos partes y que a partir de ahora podamos comenzar una fase de relaciones leales y constructivas". Según su opinión en base a las advertencias de las consecuencias de un Brexit sin acuerdo para el Reino Unido, González Pons, confía también en que la pérdida o el perjuicio sea el menor posible para ambas partes. "Aunque evidentemente creo que es mejor estar dentro de la UE, porque hemos conseguido que este proyecto común permita a Europa ser la región más estable, segura y próspera de todo el mundo", subrayó. "Necesitamos tiempo para ver cómo se configuran las relaciones, a todos los niveles, entre dos socios, porque esto es lo que seremos a partir de ahora", concluyó el eurodiputado.