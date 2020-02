Evelina Cabrera y el caso Mara Gómez: "Estoy de acuerdo, pero muchas están en contra"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Evelina Cabrera, presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, fijó su postura sobre el caso de Mara Gómez, la joven jugadora trans que lucha por ser aceptada en el campeonato de fútbol de la AFA, aunque reveló que "muchas no lo quieren decir", pero están "en contra" de su integración.



En una larga entrevista con Télam, Cabrera, referente del fútbol femenino, aseguró estar "de acuerdo" en la inclusión de Mara Gómez, quien se entrena con el plantel femenino de Villa San Carlos, de la primera división, pero todavía no fue habilitada para jugar oficialmente.



"Yo estoy de acuerdo y sé que muchas están a favor, pero también hay otras que no lo quieren decir y están en contra. Más allá de las identidades de cada uno, creo que los derechos de cada uno se van poniendo en su lugar, como corresponde, y hay que ordenar los nuevos reglamentos", dijo.



"Si hay un cupo en cada uno de los equipos de que cuatro o cinco trans puedan jugar, no está mal", añadió Cabrera, quien puso como ejemplo la historia de Victoria Liendro, una trans salteña que peleó para que la aceptaran en la liga salteña de hockey sobre césped.



"Recuerdo la historia de Victoria, que jugó en la liga salteña y fue aceptada. Ella me habló sobre la cuestión de las hormonas. Me dijo: 'Mirá Eve, yo seguí la línea del Comité Olímpico Internacional que te marca un nivel de testosterona y yo tuve que adecuarme y bajar a ese nivel. Y lo hago de buena onda porque quiero estar en igualdad de condiciones, pero nunca tuve problemas con el resto'", rememoró.



Actualmente, Liendro es directora de Diversidad Sexual de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad en Salta.



"Pensá que antes se decía que una mujer no podía correr maratón porque no iba a tener la fuerza de un varón. Y cuando yo empecé a jugar tenía una amiga que me decía que eso era de hombres. Tenía un pensamiento machista, pero es algo que escuchamos desde chicas. Ella, con su visión de hace años, también está estigmatizando", remarcó.



Y, en esta línea, insistió: "Entiendo los prejuicios que se emiten porque cuando una vez participé de una charla y saltó este tema, una dijo: ´Entonces yo puedo jugar en el equipo de varones´. Cada vez que das un paso, aparecen dos más. Cuando aceptás un reto, aparece otro desafío".



Hasta ahora, Mara Gómez sigue entrenándose en Villa San Carlos mientras esperan la respuesta de la consulta que realizó AFA ante Conmebol y FIFA.



La fecha límite es el 15 de marzo, cuando se cerrará el libro de inscripciones para el torneo femenino de primera división.



En el plano político, Mara recibió el apoyo de las ministras de Mujeres y Géneros de la Nación y la Provincia, Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, respectivamente.