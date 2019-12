Evo Morales anuncia un encuentro de su partido en Argentina para definir al candidato presidencial

AGENCIA TÉLAM

El ex presidente boliviano Evo Morales anunció hoy que se reunirá el próximo domingo 29 en Buenos Aires con dirigentes de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para definir un futuro encuentro partidario en la frontera con Bolivia, donde elegirán a su candidato para las elecciones presidenciales del país andino.



"Esta madrugada decidí convocar a los dirigentes del MAS. Van a venir a Buenos Aires el domingo 29 dirigentes de los nueve departamentos", explicó Morales en una entrevista a la radio La Red.



El ex mandatario detalló que en el encuentro partidario en la capital argentina debatirán y definirán una futura reunión ampliada para elegir al candidato que el MAS presentará a los próximos comicios presidenciales bolivianos, tras la anulación de las últimas elecciones.



"Con seguridad, va a ser en la frontera entre Argentina y Bolivia y ahí vamos a elegir nuestro candidato", precisó Morales sobre la convocatoria, a la que acudirán "unos 1.000 dirigentes y delegados".



La elección de un lugar fronterizo fue una recomendación hecha por "compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA)", que acompañarán a la cita al ex gobernante.



Sin embargo, la seguridad del mismo estará garantizada por el gobierno argentino, según puntualizó Morales.



Si bien el líder del MAS aseguró que "hay muchos" posibles candidatos, nombró a aquellos con más resonancia, como los ex cancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el ex ministro de Economía Luis Arce y el joven político y dirigente cocalero Andrónico Rodríguez.



La fecha de las elecciones bolivianas se dará a conocer en los próximos días, luego de que la autoproclama presidenta interina Jeanine Áñez promulgara ayer una ley que amplia de dos días a diez el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuncie la convocatoria.



"El derecho al sufragio es un elemento medular en un Estado democrático, entonces es nuestro deber como Estado, a través de todos sus órganos, garantizar el ejercicio real de este trascendental derecho", sostuvo Áñez, citada por el diario paceño La Razón.



Los nuevos miembros del TSE, nombrado esta semana por el parlamento, son Oscar Hassenteuffel, Daniel Atahuachi, María Angélica Ruiz, Francisco Vargas, Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez.



Una vez que el tribunal electoral anuncie la convocatoria a las urnas, los comicios deben celebrarse en un plazo de hasta 120 días.



En base a este calendario, la prensa boliviana adelantó hoy que el país podría tener elecciones presidenciales y legislativas el 3 de mayo próximo, aunque el presidente del TSE, Salvador Romero, prefirió no dar aún precisiones sobre fechas.



"Es un hecho que las elecciones nacionales y regionales no se realizarán el mismo día. Los comicios generales pueden ser el 3 de mayo, de acuerdo con el calendario electoral que sería aprobado el 2 de enero", informó el diario El Deber.



Romero aseguró que entre la Navidad y el Año Nuevo se trabajará para convocar a las votaciones, pero es un hecho que en 2020 Bolivia vivirá dos procesos electorales.



El primero para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados; y luego otro para gobernadores -en algunas regiones subgobernadores-, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales.



Sobre las fechas parece haber coincidencia entre los diversos partidos políticos, incluso con el MAS.



Las elecciones de octubre fueron anuladas en medio de denuncias de fraude y luego de que las anteriores autoridades del TSE anunciaran la reelección en primera vuelta del entonces presidente Evo Morales.



Tras las masivas protestas sucedidas desde el día de las elecciones, Morales renunció el 10 de noviembre, denunció que fue víctima de un golpe de Estado y dos días después se asiló en México.



Una vez que Morales salió de Bolivia, y ante la renuncia de quienes integraban la línea de sucesión, Áñez -hasta entonces segunda vicepresidenta del parlamento- se proclamó presidenta interina de la república en una sesión sin quorum, decisión que fue convalidada poco después por el Tribunal Constitucional.



Asimismo, los miembros del TSE que condujeron el proceso electoral de octubre fueron destituidos y están procesados con prisión preventiva.



Morales, por su parte, fue nombrado jefe de campaña de su partido, tarea que ejerce desde Argentina, a donde llegó el pasado 12 de diciembre y pidió ser acogido como refugiado.