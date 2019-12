Evo Morales: "El gobierno argentino colaborará con la seguridad" en reunión de dirigentes del MAS

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo hoy que "el gobierno argentino colaborará con la seguridad" en el marco de la convocatoria que realizó a los dirigentes del partido boliviano MAS para próximo domingo 29, en un encuentro en la frontera entre Argentina y Bolivia, para elegir candidato con vistas a las elecciones en ese país.



"Esta madrugada decidí convocar a los compañeros del MAS, para el otro domingo, en la frontera de Argentina y Bolivia, dónde vamos a elegir nuestro candidato con vistas a los próximos comicios en Bolivia".



"El gobierno argentino nos va a acompañar para asegurar la seguridad, y calculamos que asistirán al menos unos 1000 dirigentes", anunció Morales en radio La Red.



En tanto, el líder boliviano, que se encuentra nuestro país en carácter de refugiado, volvió a aclarar que el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) respecto de los comicios pasados "no habla de fraude sino de irregularidades", y sostuvo que la oposición a su proyecto político pasa por "el odio contra la comunidad indígena y la industrialización del litio" que impulsó como mandatario.



"Acá el problema es el voto indígena", dijo, y agregó que "el golpe fue al litio".



"Cuando llegué a la Argentina llegué triste y decepcionado luego de haber sufrido el golpe en mi país", recordó el ex mandatario tras agradecer "el apoyo recibido de parte de las autoridades argentinas", en alusión tanto "al presidente Alberto Fernández" como "al canciller" Felipe Solá.



Morales dijo además que "lo que más duele del golpe son los muertos" y la "destrucción de la economía".