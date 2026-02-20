Una encomienda sospechosa detonó este viernes alrededor de las 13:50 en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada sobre la Avenida Paseo Colón al 500, en el centro porteño, y provocó heridas a varios efectivos que se encontraban manipulando el paquete en el piso 11 del edificio.

Según los informes oficiales, al menos tres gendarmes sufrieron quemaduras a raíz de la explosión y dos de ellos fueron trasladados de urgencia al Hospital Argerich para recibir atención médica, mientras que otros recibieron asistencia en el lugar. Los heridos se encuentran fuera de peligro, según las primeras evaluaciones.

El paquete que detonó formaba parte de un envío que había llegado a la institución hace aproximadamente cuatro meses y permanecía resguardado en el edificio; se cree que había tres encomiendas y solo una explotó al ser abierta.

Tras la explosión, se ordenó la evacuación preventiva de todo el edificio y se montó un amplio operativo de seguridad con la presencia de bomberos, Policía de la Ciudad y personal federal, que perimetraron la zona y desviaron el tránsito en las inmediaciones para garantizar la seguridad de transeúntes y residentes.

Peritos de la Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos trabajan en el lugar para inspeccionar los otros envíos y determinar el tipo de artefacto que generó la detonación, así como investigar el origen del paquete y las circunstancias de su ingreso al establecimiento.

El hecho generó alarma en la zona por tratarse de un organismo público y por su proximidad a edificios estatales y áreas concurridas del centro porteño, sin que hasta el momento se hayan registrado amenazas previas ni reclamaciones relacionadas con el paquete explosivo.