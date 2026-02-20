El SMN advirtió este viernes por un sistema de inestabilidad que mantiene vigente una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas en 11 provincias argentinas, con posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 80 km/h en algunas zonas afectadas.

Las provincias bajo alerta incluyen regiones del norte y centro del país como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Mendoza, Misiones y Chaco, donde se esperan fenómenos de variada intensidad a lo largo de la jornada.

El organismo aconseja a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor actividad de las tormentas y estar atentos a actualizaciones oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden producir interrupciones momentáneas en el tránsito y las labores cotidianas.

Además del alerta amarillo por tormentas, algunos sectores (como partes de San Luis y zonas puntuales entre Cuyo y el NOA) también pueden estar bajo advertencias de mayor severidad o combinadas con eventos de precipitación y viento más intensos.

La situación climática forma parte de un patrón de inestabilidad veraniega que afecta gran parte del interior argentino en pleno febrero, con posibilidad de lluvias y tormentas que se extienden hacia el fin de semana en diversas regiones del país.