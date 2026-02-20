Marcelo “Chelo” Weigandt, lateral derecho de Boca Juniors, se transformó en protagonista de las conversaciones en redes sociales esta semana por una fotografía que publicó en su cuenta de TikTok y que varios usuarios interpretaron como evidencia de un posible tratamiento estético en sus labios, generando decenas de comentarios y memes entre seguidores del fútbol argentino.

La imagen, tomada dentro de un automóvil con luz directa sobre el rostro y lentes de sol, fue parte de un “dump” de varias fotos subidas a la red social, pero cobró relevancia cuando seguidores comenzaron a comparar esa selfie con fotografías anteriores, señalando una aparente diferencia en el volumen y brillo de los labios que alimentó las especulaciones sobre un posible uso de bótox o ácido hialurónico, aunque no hay confirmación oficial del jugador sobre un tratamiento estético.

(foto: Tiktok/wilmarr5742)

El debate creció especialmente en plataformas como X (ex Twitter), donde publicaciones de cuentas deportivas y de hinchas sostuvieron que ese supuesto cambio facial coincidió con el momento en que Weigandt recupera protagonismo en el plantel xeneize, luego de su paso por el Inter Miami y con chances de ser titular esta noche en el clásico frente a Racing, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, en La Bombonera.

Mientras parte de los comentarios se centraron en la posible intervención estética, otros usuarios relativizaron la discusión atribuyendo el aspecto de los labios a efectos de luz, filtros o simples ángulos de cámara, y recordaron que en cuestión de segundos cualquier detalle de la vida pública de un futbolista puede volverse tendencia en las redes sociales, incluso si no tiene relación directa con su rendimiento deportivo.

Hasta el momento, Weigandt no emitió declaraciones públicas sobre las versiones, y el foco del entorno profesional sigue puesto en la preparación para el duelo ante Racing, en el que el defensor podría volver a la alineación titular tras un período de entrenamientos diferenciados.