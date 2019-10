Explosión en una planta de Mercedes: "Fue grave y hay que ocuparse", dicen en Ambiente de la Nación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, aseguró hoy que "lo que pasó fue grave y hay que ocuparse", al referirse a la explosión en la planta de agroquímicos de una zona rural de Mercedes, ocurrida, el 27 de septiembre pasado, que provocó la muerte de un hombre. "No hay que generar pánico ni decir que no pasó nada. Lo que pasó fue grave y hay que ocuparse. Eso implica tareas urgentes pero también un monitoreo a corto, mediano y largo plazo. Hacer hoy una evaluación del impacto ambiental sería apresurado e imprudente", sostuvo Trebino a Télam. El funcionario, que indicó que la Subsecretaría se presentó por pedido de los vecinos porque no tiene competencia en el hecho, describió que en coordinación con el Municipio de Mercedes y con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) se realizó ayer la toma de muestras de suelo y agua, cuyos resultados estarán de cinco a siete días hábiles. "También realizamos un relevamiento aéreo de toda la zona para analizar la topografía del terreno, uso del suelo, etc", describió Trebino e indicó que "el problema son los líquidos que salieron de la planta y se depositaron en las cunetas del frente y del lateral izquierdo". Sobre las actuaciones urgentes, el funcionario señaló que "la empresa removió las tierras de estos lugares y la acumuló en una zona impermeabilizada". Por su parte, fuentes de la OPDS indicaron que también se tomaron muestras "al día siguiente del siniestro y el martes" no sólo en el lugar, sino también en los pozos de una decena de casas cercanas. A la clausura de la planta realizada por el municipio el día del siniestro se sumó el martes la clausura de OPDS y Ambiente de Nación "para garantizar que la remediación sea la única actividad allí hasta que esté concluida". La explosión en la planta de la empresa Sigma Agro SA, ubicada sobre la ruta 42, sucedió cerca de las 4.30 del viernes 27 -por causas que se investigan- y generó un fuego que alcanzó grandes proporciones, que combatieron Bomberos Voluntarios de Mercedes, Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles. Rubén Ponce, de 42 años, quien estaba en el lugar, cayó a una zanja donde estaban los líquidos vertidos, se quemó el 40 por ciento del cuerpo y tras permanecer internado seis días falleció. Por el incendio se abrió una causa "en pos de determinar si existieron negligencias o la comisión de delitos de acción pública" cuya investigación está realizando la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental. La planta es de categoría 3 y comenzó a funcionar en 2014; según fuentes de la OPDS tenía su estudio de impacto ambiental en condiciones. Según un parte del Ministerio Público Fiscal de Mercedes, los primeros datos que se conocieron de los líquidos derramados indican que se trataría de "biodiesel, glifosato y componentes para el desarrollo del mismo producto", a lo que desde Ambiente de Nación suman el paraquat, un herbicida de amonio.