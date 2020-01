Exposição sobre a cerimônia do chá no Museu de Arte Oriental de Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM 24 de octubre de 2019

A exposição "Chadõ: o caminho do chá e a cultura das quatro estações", que inaugura esta semana no Museu Nacional de Arte Oriental, propõe um percorrido sobre a tradicional cerimônia japonesa, a partir das peças que conformam uma sala de chá e seus detalhes.







"O mundo do chadõ, a cerimônia do chá japonesa, está intimamente relacionada com a sublime beleza do fluir de as estações. um encontro de chá é uma forma de salientar as sutilezas dos ciclos naturais e desfrutar desses pequenos detalhes, a partir dos objetos que são utilizados", explica o museu, que este ano reabriu ao público depois de quase duas décadas.







Nas salas provisórias do primeiro piso do Palácio Errázuriz Alvear, o Museu de Arte Oriental contará, através de objetos, tudo o que está relacionado com a cerimônia, entendida como um ritual ou uma filosofia particular.







A exposição poderá ser visitada de terças-feiras a sextas-feiras, das 12.30 às 17, no Museu Nacional de Arte Oriental, localizado no primeiro piso da Avenida del Libertador 1902, na Cidade de Buenos Aires, onde também funciona o Museu Nacional de Arte Decorativo.